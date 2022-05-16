RB.RU продолжает следить за новостями на фоне Украины: коллективная система обмена данными семи стран без РФ и КНР, сотовые операторы планируют закупать б/у оборудование, контроль над российским бизнесом Reebok и другие новости 16 мая.



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Ручной досмотр в аэропортах, контроль над Reebok, система обмена данными без РФ: главные новости для бизнеса 16 мая