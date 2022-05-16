Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ручной досмотр в аэропортах, контроль над Reebok, система обмена данными без РФ: главные новости для бизнеса 16 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за новостями на фоне Украины: коллективная система обмена данными семи стран без РФ и КНР, сотовые операторы планируют закупать б/у оборудование, контроль над российским бизнесом Reebok и другие новости 16 мая.

Список может дополняться в течение дня.

Ручной досмотр в аэропортах, контроль над Reebok, система обмена данными без РФ: главные новости для бизнеса 16 мая

Мир

  • США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились создать коллективную систему обмена данными, включая персональную информацию, закрыв ее для Китая и России. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, куда входят КНР и РФ.
  • Германия намерена отказаться от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС, сообщили источники Bloomberg.  Правительство уверено, что сможет решить проблему с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев

Россия

  • Крупнейшие российские банки («Сбер», ВТБ и другие) стали запускать онлайн-видеоконсультации. Пока удаленно клиенты могут оформить потребкредиты, получить консультации по инвестициям и совершить действия по существующим продуктам.

Бизнес

  • Российские сотовые операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планируют закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.
  • Турецкая компания FLO Retailing получила контроль над российским бизнесом Reebok после подписания с ней соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этим брендом для ряда стран. 
  • Продажу российского бизнеса Paulig топ-менеджеру компании-конкурента Milagro просят отменить. Участники рынка опасаются, что сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен
  • Российские активы группы Renault, включая почти 68% «Автоваза», перейдут в собственность государства. Ими будут владеть правительство Москвы и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

Транспорт

  • Ассоциация «Аэропорт» обратилась в Минтранс России с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование для досмотра пассажиров и багажа с истекшим сроком эксплуатации. В противном случае аэропортам придется перейти на ручной досмотр, что приведет к большим очередям.

Фото на обложке: Ancapital / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Япония была мировым лидером технологических инноваций. Что пошло не так?
  2. 2 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  3. 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  4. 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  5. 5 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 мая 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Старт»

16 мая 2022

«Старт-ИИ-1»

16 мая 2022

Гранты за покупку оборудования для московских высокотехнологичных предприятий

Все ВОЗМОЖНОСТИ