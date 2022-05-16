Ручной досмотр в аэропортах, контроль над Reebok, система обмена данными без РФ: главные новости для бизнеса 16 мая

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за новостями на фоне Украины: коллективная система обмена данными семи стран без РФ и КНР, сотовые операторы планируют закупать б/у оборудование, контроль над российским бизнесом Reebok и другие новости 16 мая.
Список может дополняться в течение дня.
Ручной досмотр в аэропортах, контроль над Reebok, система обмена данными без РФ: главные новости для бизнеса 16 маяКарина Пардаева
Мир
- США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились создать коллективную систему обмена данными, включая персональную информацию, закрыв ее для Китая и России. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, куда входят КНР и РФ.
- Германия намерена отказаться от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС, сообщили источники Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить проблему с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев
Россия
- Крупнейшие российские банки («Сбер», ВТБ и другие) стали запускать онлайн-видеоконсультации. Пока удаленно клиенты могут оформить потребкредиты, получить консультации по инвестициям и совершить действия по существующим продуктам.
Бизнес
- Российские сотовые операторы на фоне дефицита сетевого оборудования планируют закупать подержанную иностранную технику. Такое решение должно помочь восполнить дефицит базовых станций.
- Турецкая компания FLO Retailing получила контроль над российским бизнесом Reebok после подписания с ней соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этим брендом для ряда стран.
- Продажу российского бизнеса Paulig топ-менеджеру компании-конкурента Milagro просят отменить. Участники рынка опасаются, что сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен
- Российские активы группы Renault, включая почти 68% «Автоваза», перейдут в собственность государства. Ими будут владеть правительство Москвы и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ».
Транспорт
- Ассоциация «Аэропорт» обратилась в Минтранс России с просьбой разрешить использовать иностранное оборудование для досмотра пассажиров и багажа с истекшим сроком эксплуатации. В противном случае аэропортам придется перейти на ручной досмотр, что приведет к большим очередям.
Фото на обложке: Ancapital /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Япония была мировым лидером технологических инноваций. Что пошло не так?
- 2 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
- 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
- 5 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
ВОЗМОЖНОСТИ
16 мая 2022
16 мая 2022
Популярное
Списки и рейтинги