Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Австралия расширила ограничения, Канада запретила въезд тысяче россиян, Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков и другие новости 18 мая.
Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 маяКарина Пардаева
Мир
- Правительство Австралии расширило антироссийские ограничительные меры. Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.
- Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что в его страну теперь запрещен въезд примерно тысяче россиянам, попавшим под санкции, а также президенту России Владимиру Путину.
Россия
- В апреле федеральный бюджет столкнулся с дефицитом — впервые в этом году. Траты превзошли поступления на 262 млрд рублей, при этом в целом за четыре месяца пока сохраняется профицит в размере 1 трлн рублей.
Финансы
- Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета, узнал РБК. Такие действия могут приводить к проблемам при переводах за рубеж.
Бизнес
- Крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании ищут способы ухода из РФ. Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными компаниями, Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger может рассмотреть аналогичный сценарий.
- X5 выходит на рынок услуг облачных сервисов для бизнеса. Партнером ритейлера стал оператор дата-центров Selectel. Таким образом X5 рассчитывает диверсифицировать бизнес.
- PepsiCo запустит в июне производство новых напитков в России на замену Pepsi, Mirinda и 7Up.
Технологии и сервисы
- В российских новостройках в ближайшее время будут использоваться отечественные технологии для систем «умного дома». Стандарты для них разрабатывает Минцифры вместе с другими ведомствами.
- Роскомнадзор сообщил о начале процедуры исключения из реестра аудиовизуальных сервисов Netflix и Megogo.
Фото на обложке: Oleg Elkov /
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