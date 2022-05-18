Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Австралия расширила ограничения, Канада запретила въезд тысяче россиян, Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков и другие новости 18 мая.

Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая

Мир

  • Правительство Австралии расширило антироссийские ограничительные меры. Санкции затронули восемь российских журналистов, государственных служащих и некоторые организации.
  • Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что в его страну теперь запрещен въезд примерно тысяче россиянам, попавшим под санкции, а также президенту России Владимиру Путину. 

Россия

  • В апреле федеральный бюджет столкнулся с дефицитом — впервые в этом году. Траты превзошли поступления на 262 млрд рублей, при этом в целом за четыре месяца пока сохраняется профицит в размере 1 трлн рублей.

Финансы

  • Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета, узнал РБК. Такие действия могут приводить к проблемам при переводах за рубеж.

Бизнес

  • Крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании ищут способы ухода из РФ. Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными компаниями, Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger может рассмотреть аналогичный сценарий.
  • X5 выходит на рынок услуг облачных сервисов для бизнеса. Партнером ритейлера стал оператор дата-центров Selectel. Таким образом X5 рассчитывает диверсифицировать бизнес.
  • PepsiCo запустит в июне производство новых напитков в России на замену Pepsi, Mirinda и 7Up. 

Технологии и сервисы

  • В российских новостройках в ближайшее время будут использоваться отечественные технологии для систем «умного дома». Стандарты для них разрабатывает Минцифры вместе с другими ведомствами.
  • Роскомнадзор сообщил о начале процедуры исключения из реестра аудиовизуальных сервисов Netflix и Megogo.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россия вошла в четверку крупнейших поставщиков нефти в Индию
  2. 2 Такси и каршеринг на «Москвиче», повышен порог переводов за рубеж: главные новости для бизнеса 17 мая
  3. 3 Россияне резко заинтересовались неосновными валютами
  4. 4 Япония была мировым лидером технологических инноваций. Что пошло не так?
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 мая 2022

The Sandbox Hackhathon

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

AgTechInventum

Все ВОЗМОЖНОСТИ