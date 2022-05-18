RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Австралия расширила ограничения, Канада запретила въезд тысяче россиян, Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков и другие новости 18 мая.

Санкции, запреты въезда и отключение счетов российских банков: главные новости 18 мая