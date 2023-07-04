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Спрос на «пробив» абонента за полгода вырос в 1,5 раза

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Спрос на определение местоположение абонента за шесть месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза — до 35 тыс., когда за весь прошлый год показатель был равен 55 тыс. Об этом сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

Спрос на «пробив» абонента за полгода вырос в 1,5 раза

Разновидность услуги, которая позволяет определить координаты абонента в конкретный момент времени, называется «вспышка». 

Злоумышленники ведут поиск по номеру телефона и дате/времени активного или последнего действия — входящего звонка или SMS. При этом потоково предоставлять координаты пользователя в режиме реального времени они не могут.

По прогнозам экспертов, тенденция на увеличение спроса на мобильный «пробив» будет сохраняться, его стоимость составляет порядка 30 тыс. рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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