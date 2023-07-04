Спрос на определение местоположение абонента за шесть месяцев 2023 года вырос в 1,5 раза — до 35 тыс., когда за весь прошлый год показатель был равен 55 тыс. Об этом сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

Спрос на «пробив» абонента за полгода вырос в 1,5 раза