Аналитики подсчитали убытки признанной экстремистской Meta после блокировки Facebook и Instagram

Признанная в России экстремистской организация Meta* может потерять более $2 млрд в год из-за блокировки Facebook* и Instagram*, подсчитали аналитики.
Потери американской IT-корпорации Meta от блокировки ее соцсетей в России могут достигнуть $2-2,2 млрд в год, сообщил Forbes со ссылкой на исследование «Сколково-РЭШ». Эту сумму сложили из доходов компании с каждого пользователя
Согласно данным Statista, у Facebook примерно 66 млн пользователей в России. В отчетности Meta сообщалось, что компания заработала примерно $19,68 с каждого пользователя в Европе. Таким образом, убыток компании от блокировки в России аналитики оценили в $3,6 млн в день, или $1,3 млрд в год.
Аудитория Instagram в России составляет порядка 64 млн пользователей, причем сервис зарабатывает примерно $12,84 в год с каждого из них. По аналогичным расчетам получается, что Meta потеряет от блокировки Instagram в РФ около $823,6 млн. Таким образом совокупные потери составляют $2-2,2 млрд в год.
Эта оценка потерь прямой выручки, которая не учитывает капитализацию и любые выпадающие косвенные доходы, отметил руководитель исследований центра Егор Кривошея. В целом снижение капитализации Meta может быть более значительным, поскольку прецедент вызвал неоднозначную реакцию во многих странах, пояснил эксперт, добавив, что это зависит от многих факторов, формирующих ожидания инвесторов и потребителей.
Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность и деятельность входящих в нее Facebook и Instagram в России 21 марта 2022 года. Решение было вынесено по иску Генпрокуратуры.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: askarim /
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