Звезды Michelin московских ресторанов строго привяжут к году присвоения

Представители гида Michelin, который заявил о приостановке работы в РФ, разъяснили, каким образом рестораны смогут пользоваться ранее присвоенными им звездами в маркетинговых и рекламных целях: упоминать о звездном статусе от Michelin можно будет только с четким указанием года и города, когда и где были присвоены регалии.

При этом заново подтвердить свой звездный статус столичные рестораторы в 2023 году не смогут, уточняет РБК.

Первые отечественные «мишленовские» звезды появились в стране в октябре 2021 года, когда впервые вышел «Красный гид» Michelin по России.

Из 69 московских ресторанов лишь 9 получили звезды: 7 по одной, а Artest-Chef’s Table и Twins Garden — по две.

В следующем же месяце после этого события появились новости об аналогичной акции в Санкт-Петербурге, но февральские события текущего года это стало невозможным из-за приостановки деятельности Michelin в РФ.

При этом для ресторанов получение «мишленовских» звезд — важный фактор для продвижения и развития.

Присвоение звезд Michelin в 2021 году, например, спровоцировало рост трафика на сайтах ресторанов в среднем в 60 раз. Только на сайте ресторана SAVVA трафик вырос в 267 раз.

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