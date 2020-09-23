Минцифры заявило о сокращении финансирования 5G
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделит 7,4 млрд рублей вместо 43 млрд на внедрение 5G. Ведомство планирует улучшить частоты 4,8–4,99 ГГц и сэкономить на расчистке спектра. Об этом пишут «Известия».
Решение о сокращении финансирования предлагалось ранее министерством, но не нашло поддержки у профильной рабочей группы. Кроме того, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» также не поддержали эту инициативу, поскольку это может негативно сказаться на развитии телеком-отрасли.
Помимо этого, мероприятия по перераспределению радиооборудования в другие полосы частот обсуждаются со специалистами Министерства обороны. Заместитель главы Минцифры Олег Иванов заявил, что обсуждение с Минобороны носит закрытый характер.
Военное ведомство предлагает заниматься развитием сетей в других диапазонах, так как частоты, к которым необходим доступ, уже заняты стратегически важными системами связи.
К 2024 году Минцифры планирует внедрить 5G в 10 городах-миллиониках на отечественном оборудовании, запуск которого обсудят на заседании госкомиссии по радиочастотам в середине октября.
Фото: Monster Ztudio / Shutterstock
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