Московская биржа осталась без финансового директора

Московская биржа осталась без ключевого топ-менеджера. Финансовый директор Андрей Селюк уволился, замену ему пока не нашли. Решение Селюк объяснил семейными обстоятельствами.
Последним днем полномочий Андрея Селюка в должности финансового директора Мосбиржи стало 30 сентября, следует из базы центра раскрытия корпоративной информации.
Андрей Селюк объяснил наблюдательному совету Мосбиржи, что увольняется по семейным обстоятельствам. Имя того, кто займет место Селюка на посту финдиректора биржи, не сообщается.
Андрей Селюк стал финансовый диретором Московской биржи в декабре 2021 года, сменив на посту Максима Лапина. До прихода на работу в Мосбиржу Селюк был замом главы «Почты России» по финансовым и экономическим вопросам.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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