Бизнес попросил правительство продлить на два года мораторий на проверки

Президент объединения «Опора России» Александр Калинин предложил продлить мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса до 2024 года. Письмо получили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко и направили на проработку в Минэк.

Власти пока не видят необходимости продлевать мораторий и планируют придерживаться решения об освобождении от проверок низкорисковых видов бизнеса, сообщил «Ведомостям» источник.

Эта мера не равнозначна мораторию, считает Александр Калинин. По его словам, риск всегда можно обосновать, постановлением бизнес лишь освобождается от плановых проверок, а, например, в 2021 году их было в три раза больше, напомнил он.

Во время действия моратория прокуратура следит за его соблюдением и запрещает проведение любых проверок. В нынешних условиях повышение административной нагрузки может создать бизнесу значительные сложности. В «Опоре России» убеждены, что меру стоит реализовывать только в формате моратория.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса впервые был введен в 2016 году. Его действие должно было прекратиться в конце 2018, но с тех пор мораторий несколько раз продлевали.

В марте 2022 года правительство ввело мораторий на проверки бизнеса. Запрет действует до конца 2022 года. Всего за год будет отменено более 150 тыс. плановых проверок.

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