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Посещаемость торговых центров в Москве упала на 39% за три года

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне ухода иностранных брендов из России в первой половине августа этого года заметно снизилась посещаемость торговых центров. Согласно данным Rstat Index, в сравнении с 2021, 2020 и 2019 годом московские ТЦ не досчитались 9, 18 и 39% клиентов соответственно.

Посещаемость торговых центров в Москве упала на 39% за три года

Показатели Rstat Index, рассчитанные компанией «Антивор», приводит РБК. О снижении посещаемости московских торговых центров также говорят данные Mall Index, представленные Focus Technologies. Сообщается, что относительно трех прошлых лет, москвичи на 11, 18 и 23% соответственно реже посещали ТЦ в первые недели августа.

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов рассказал изданию, что посещаемость его торговых центров упала на 14–21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 20–35% относительно показателей 2019 года. 

В качестве причин оттока клиентов предприниматель назвал приостановку работы многих магазинов, а также теплую погоду.

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Президент сети Baon отметил, что за год средний чек в сети вырос на 50%, поэтому на трафик также повлияло снижение доходов населения и желание уменьшить траты.

Снижение потока клиентов коснулось не всех московских моллов. В частности, представитель Accent Capital Светлана Кузьмина рассказала о росте трафика ТЦ «Сокольники» в начале августа на 20%. В этом торговом центре не было магазинов ушедших из России брендов.

От снижения посещаемости большинства московских ТЦ не спасли августовские распродажи. В начале месяца шведская компания H&M, объявившая об уходе с российского рынка, временно возобновила работу своих магазинов, чтобы распродать остатки товара.

Фото: LariBat / Shutterstock

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