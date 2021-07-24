Изобретатель из Нидерландов добывает метан на болоте и заправляет им мотоцикл собственной разработки

Оригинальный подход к использованию «зеленой» энергии: изобретатель из Нидерландов добывает метан на болоте и заправляет им мотоцикл собственной разработки. Выглядит он по-стимпанковски, а в качестве емкости для газа на нем установлены воздушные шары из секс-шопа.

Мотоцикл, который Гийс Шалккс назвал Sloot Motor, оснащен двигателем Honda GX160. Как работает изобретение, Гийс показал в ролике, размещенном на Youtube.

Прямо позади сиденья установлены емкости, в которые заправляется метан. Эти емкости – воздушные шары, по словам изобретателя, статью о котором написало издание Vice, он купил в секс-шопе и немного доработал.

«Так уж получилось, что в секс-шопе были самые крепкие воздушные шары, которые отлично подошли бы для хранения газообразного топлива», – цитирует издание Гийса Шалккса.

Гийс добывает метан на заболоченном пруду неподалеку от своего дома. Видео с процессом добычи изобретатель также выложил на видеохостинг.

По словам автора разработки, на добычу метана для заправки полного бака у него уходит 8 часов. Этого хватает на 19 км пути при максимальной скорости 43 км/ч.

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Фото: Gijs Schalkx / Youtube