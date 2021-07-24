Оригинальный подход к использованию «зеленой» энергии: изобретатель из Нидерландов добывает метан на болоте и заправляет им мотоцикл собственной разработки. Выглядит он по-стимпанковски, а в качестве емкости для газа на нем установлены воздушные шары из секс-шопа.
Мотоцикл, который Гийс Шалккс назвал Sloot Motor, оснащен двигателем Honda GX160. Как работает изобретение, Гийс показал в ролике, размещенном на Youtube.
Прямо позади сиденья установлены емкости, в которые заправляется метан. Эти емкости – воздушные шары, по словам изобретателя, статью о котором написало издание Vice, он купил в секс-шопе и немного доработал.
«Так уж получилось, что в секс-шопе были самые крепкие воздушные шары, которые отлично подошли бы для хранения газообразного топлива», – цитирует издание Гийса Шалккса.
Гийс добывает метан на заболоченном пруду неподалеку от своего дома. Видео с процессом добычи изобретатель также выложил на видеохостинг.
По словам автора разработки, на добычу метана для заправки полного бака у него уходит 8 часов. Этого хватает на 19 км пути при максимальной скорости 43 км/ч.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Gijs Schalkx / Youtube
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Один из главных конкурентов Tesla привлек еще 2.5 млрд долларов от Amazon, Ford и других инвесторов
- 2 Tesla запустила программу возвращения электроэнергии для баланса энергосистемы
- 3 Школьники из России завоевали все золотые медали на Международной олимпиаде по физике
- 4 Google Диск позволит блокировать пользователей и доступ к файлам
- 5 SpaceX запустит миссию NASA к спутнику Юпитера