Названы специалисты, которых сложнее всего нанимать малому бизнесу

Малому бизнесу сложно конкурировать с крупными компаниями по зарплатам и корпоративной культуре, что приводит к проблемам в найме. Труднее всего небольшому проекту нанять специалистов в сфере ИТ и финансов, показал опрос «Райффайзенбанка», результаты которого есть у RB.ru (в нем приняли участие около 1 тысячи предпринимателей).

Наем сотрудников входит в топ самых сложных задач в работе малого бизнеса наравне с бухгалтерией и продажами. Каждый третий предприниматель постоянно сталкивается с проблемами в этих сферах.

Отдать задачи на аутсорс получается не всегда. Каждый пятый опрошенный предпочитает найти профильного специалиста, а 10% — специальный сервис, который закроет потребность.

Самые проблемные задачи для предпринимателей (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

продажи — 30%;

отчетность и бухгалтерия — 29%;

поиск и наем сотрудников — 28%;

документооборот — 15%;

маркетинг — 12%;

общение с клиентами — 7%;

производство продукции — 5%;

другое — 6%.

Когда речь заходит о найме, наибольшие трудности у малого бизнеса вызывает поиск и оценка навыков кандидата. Каждый десятый заявил о сложностях в кадровом учете и обороте документов. Предприниматели указывают и на такие вызовы, как трудности с обучением, текучка кадров, отсутствие квалифицированных кадров на рынке.

Также небольшой бизнес не может конкурировать по зарплате и корпоративной культуре с большими компаниями (такую причину указали 47% опрошенных).

Искать сотрудников малым предприятиям сложнее всего в двух сфера — это ИТ и финансы. Почти четверть (23%) компаний нуждается в таких специалистах. Также непросто найти в команду операционного директора (23%), который наладит процессы в компании, и менеджера продукта (16%).

Как показало исследование, только 18% предпринимателей пользуются услугами кадрового агентства. Многие берут процессы на себя и не используют аутсорс. При этом неподходящий сотрудник почти в 40% случаев приводит к убыткам, а в 30% случаев к конфликтам в коллективе. Каждый четвертый бизнес из-за этого терял клиентов, а иногда и крупные контракты.

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Фото: Unsplash