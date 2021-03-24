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Объявлены результаты отбора участников Moscow Travel Hack 2021

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Мостуризм и партнеры хакатона Moscow Travel Hack 2021 подвели итоги отбора участников. Во время финала 27—28 марта команды будут соревноваться за призовой фонд в 1,5 млн рублей. Посмотреть результаты можно на сайте.

Объявлены результаты отбора участников Moscow Travel Hack 2021

За три недели организаторы получили 1297 заявок от 2250 участников. На финале хакатона 60 команд решат 10 задач из сферы цифровизации туризма и гостеприимства от партнеров.

Среди компаний, предложивших задачи:

  • «Русатом Инфраструктурные решения»,
  • «Сбер»,
  • S7 Airlines,
  • московский аэропорт Домодедово,
  • TUI,
  • RUSSPASS,
  • «Метрополь»,
  • Политехнический музей,
  • музей современного искусства «Гараж».

Финал Moscow Travel Hack 2021 пройдет 27—28 марта в Москве, в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В последний день хакатона состоится публичная программа:

  • бизнес-игра World Travel Cafe, во время которой участники обсудят проблемы индустрии в группах, проведут брейншторм и предложат свои идеи;
  • TravelTech-митап с техническими директорами компаний из сферы туризма и гостеприимства — спикеры обсудят новые технологии, цифровизацию и другие темы;
  • выступления на главной сцене о кикшеринге, цифровой туристической инфраструктуре и других вопросах;
  • Интервью с Феликсом Шпильманом — бизнес-ангелом, генеральным директором Emerging Travel Group (Ostrovok, RateHawk, ZenHotels) и бывшим инвестором фонда DST Global.

В качестве спикеров публичной программы выступят:

  • Александр Сысоев, основатель «2ГИС»;
  • Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;
  • Егор Баяндин и Олег Журавлев, сооснователи сервиса Whoosh;
  • Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
  • Андрей Сулейков, директор направления «Цифровой туризм» АО «Русатом Инфраструктурные решения», и другие специалисты.

Послушать экспертов и принять участие в бизнес-игре могут все желающие, участие бесплатно после регистрации.

Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.

Фото на обложке: Arthur Bargan / Shutterstock

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