Объявлены результаты отбора участников Moscow Travel Hack 2021

Мостуризм и партнеры хакатона Moscow Travel Hack 2021 подвели итоги отбора участников. Во время финала 27—28 марта команды будут соревноваться за призовой фонд в 1,5 млн рублей. Посмотреть результаты можно на сайте .

За три недели организаторы получили 1297 заявок от 2250 участников. На финале хакатона 60 команд решат 10 задач из сферы цифровизации туризма и гостеприимства от партнеров.

Среди компаний, предложивших задачи:

«Русатом Инфраструктурные решения»,

«Сбер»,

S7 Airlines,

московский аэропорт Домодедово,

TUI,

RUSSPASS,

«Метрополь»,

Политехнический музей,

музей современного искусства «Гараж».

Финал Moscow Travel Hack 2021 пройдет 27—28 марта в Москве, в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В последний день хакатона состоится публичная программа:

бизнес-игра World Travel Cafe , во время которой участники обсудят проблемы индустрии в группах, проведут брейншторм и предложат свои идеи;

, во время которой участники обсудят проблемы индустрии в группах, проведут брейншторм и предложат свои идеи; TravelTech-митап с техническими директорами компаний из сферы туризма и гостеприимства — спикеры обсудят новые технологии, цифровизацию и другие темы;

с техническими директорами компаний из сферы туризма и гостеприимства — спикеры обсудят новые технологии, цифровизацию и другие темы; выступления на главной сцене о кикшеринге, цифровой туристической инфраструктуре и других вопросах;

о кикшеринге, цифровой туристической инфраструктуре и других вопросах; Интервью с Феликсом Шпильманом — бизнес-ангелом, генеральным директором Emerging Travel Group (Ostrovok, RateHawk, ZenHotels) и бывшим инвестором фонда DST Global.

В качестве спикеров публичной программы выступят:

Александр Сысоев, основатель «2ГИС»;

Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;

Егор Баяндин и Олег Журавлев, сооснователи сервиса Whoosh;

Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;

Андрей Сулейков, директор направления «Цифровой туризм» АО «Русатом Инфраструктурные решения», и другие специалисты.

Послушать экспертов и принять участие в бизнес-игре могут все желающие, участие бесплатно после регистрации.

Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.

Фото на обложке: Arthur Bargan / Shutterstock