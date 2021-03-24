Объявлены результаты отбора участников Moscow Travel Hack 2021

Мостуризм и партнеры хакатона Moscow Travel Hack 2021 подвели итоги отбора участников. Во время финала 27—28 марта команды будут соревноваться за призовой фонд в 1,5 млн рублей. Посмотреть результаты можно на сайте.
За три недели организаторы получили 1297 заявок от 2250 участников. На финале хакатона 60 команд решат 10 задач из сферы цифровизации туризма и гостеприимства от партнеров.
Среди компаний, предложивших задачи:
- «Русатом Инфраструктурные решения»,
- «Сбер»,
- S7 Airlines,
- московский аэропорт Домодедово,
- TUI,
- RUSSPASS,
- «Метрополь»,
- Политехнический музей,
- музей современного искусства «Гараж».
Финал Moscow Travel Hack 2021 пройдет 27—28 марта в Москве, в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В последний день хакатона состоится публичная программа:
- бизнес-игра World Travel Cafe, во время которой участники обсудят проблемы индустрии в группах, проведут брейншторм и предложат свои идеи;
- TravelTech-митап с техническими директорами компаний из сферы туризма и гостеприимства — спикеры обсудят новые технологии, цифровизацию и другие темы;
- выступления на главной сцене о кикшеринге, цифровой туристической инфраструктуре и других вопросах;
- Интервью с Феликсом Шпильманом — бизнес-ангелом, генеральным директором Emerging Travel Group (Ostrovok, RateHawk, ZenHotels) и бывшим инвестором фонда DST Global.
В качестве спикеров публичной программы выступят:
- Александр Сысоев, основатель «2ГИС»;
- Вадим Мельников, технический директор Tutu.ru;
- Егор Баяндин и Олег Журавлев, сооснователи сервиса Whoosh;
- Максим Рыжов, директор по продукту RUSSPASS;
- Андрей Сулейков, директор направления «Цифровой туризм» АО «Русатом Инфраструктурные решения», и другие специалисты.
Послушать экспертов и принять участие в бизнес-игре могут все желающие, участие бесплатно после регистрации.
Организаторы — Комитет по туризму города Москвы и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Генеральный партнер хакатона — «Русатом Инфраструктурные решения», госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер», технологический партнер — Selectel.
Фото на обложке: Arthur Bargan / Shutterstock
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