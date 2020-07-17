Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон для сетей 5G

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В салонах сотового оператора МТС в ближайшие месяцы появится флагманский смартфон motorola edge+, который будет поддерживать сеть 5G. Об этом Rusbase рассказали в МТС.

МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон для сетей 5G

Смартфон будет работать в действующих мобильных сетях и миллиметровом диапазоне, выделенном для строительства сетей 5G в России. Кроме того, устройство поддерживает диапазоны, которые используются в Европе, Азии и США. Смартфон motorola edge+ можно будет подключить к сетям 5G по всему миру. 

Инженеры Motorola и Qualcomm интегрировали в смартфон платформу Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform и антенный модуль миллиметрового диапазона.

Ранее платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow исследовала новые практики применения 5G в мире. В исследование попал 61 кейс из 20 стран, в том числе восемь российских примеров пилотирования технологии. Это проекты в демо-режиме и кейсы, тестирование которых уже началось в рамках пилотных проектов.

Кроме того, аналитики ICT.Moscow назвали основные тренды и тенденции пилотирования 5G в разных странах. 

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

17 июля 2020

Математические бои

19 июля 2020

FTh Connection

19 июля 2020

Летняя школа краудфандинга

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма