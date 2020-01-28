Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Виталий Мутко стал гендиректором «Дом.рф»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Виталий Мутко, ранее занимавший пост вице-премьера, был назначен генеральным директором госкомпании «Дом.рф». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в правительстве России и в «Дом.рф».

Виталий Мутко стал гендиректором «Дом.рф»

До смены правительства в 2020 году Виталий Мутко занимал разные посты. Он был министром спорта, вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президентом ФК «Зенит». Его последяя должность — вице-премьер в сфере строительства и регионального развития (с 2018 г.).

«Дом.рф» была основана в 1997 году под названием «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 

Сейчас «Дом.рф» отвечает за развитие ипотеки, управление в сфере жилищного строительства, контроль за застройщиками. Она на 100% принадлежит правительству РФ. У компании есть дочернее предприятие «Банк Дом.рф», которое сотрудничает с физическими и юридическими лицами.

Ранее «Дом.рф» возглавлял Александр Плутник. Источники издания говорят, что, вероятно, он перейдет в ВЭБ.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ