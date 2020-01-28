Виталий Мутко стал гендиректором «Дом.рф»

Виталий Мутко, ранее занимавший пост вице-премьера, был назначен генеральным директором госкомпании «Дом.рф». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в правительстве России и в «Дом.рф».

До смены правительства в 2020 году Виталий Мутко занимал разные посты. Он был министром спорта, вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президентом ФК «Зенит». Его последяя должность — вице-премьер в сфере строительства и регионального развития (с 2018 г.).

«Дом.рф» была основана в 1997 году под названием «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».



Сейчас «Дом.рф» отвечает за развитие ипотеки, управление в сфере жилищного строительства, контроль за застройщиками. Она на 100% принадлежит правительству РФ. У компании есть дочернее предприятие «Банк Дом.рф», которое сотрудничает с физическими и юридическими лицами.

Ранее «Дом.рф» возглавлял Александр Плутник. Источники издания говорят, что, вероятно, он перейдет в ВЭБ.