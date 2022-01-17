Глава «М.Видео–Эльдорадо» Александр Изосимов досрочно сложил полномочия

Генеральный директор «М.Видео–Эльдорадо» покинул пост на два года раньше, чем должен был. Контракт с Александром Изосимовым был заключен в октябре 2020 года и предполагал трехлетнее сотрудничество. Однако сегодня группа объявила о назначении нового CEO.
О смене генерального директор в «М.Видео-Эльдорадо» говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Должность CEO группы покинул Александр Изосимов. Именно под руководством Изосимова ритейлер начал активно проводить цифровую трансформацию компании. Уже бывший генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» останется миноритарным акционером предприятия.
Александр Изосимов
Изосимов покинул пост досрочно. Он работал в должности с 1 октября 2020 года, контракт с ним был заключен на три года.
На пост генерального директора компании утвердили члена совета директоров группы Энрике Фернандеса, он вступил в должность 18 января. В период с 2016 по 2020 год Фернандес уже возглавлял как «М.Видео», так и группу «М.Видео-Эльдорадо». Он продолжит реализацию текущей стратегии развития компании, говорится в сообщении группы.
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