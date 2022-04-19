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Набиуллина рассказала о планах судиться из-за «заморозки» международных резервов РФ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия считает «заморозку» своих международных резервов беспрецедентной и собирается оспорить эти решения.

Набиуллина рассказала о планах судиться из-за «заморозки» международных резервов РФ

«Конечно, это беспрецедентная "заморозка", мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе», — заявила Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».

Ранее о намерении судиться с Западом при попытке объявить стране дефолт также заявлял министр финансов Антон Силуанов.

  • Западные страны после начала военной спецоперации России на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России ($300 млрд). После этого Минфин несколько раз отчитывался о выплатах по внешнему долгу.
  • 6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам почти на $650 млн в рублях, потому что иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручение в валюте.
  • ЕС 28 февраля утвердил решение о заморозке активов Банка России.
  • США 1 марта выпустили директиву, которая запрещает американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния. Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.

Центральный банк ранее в своем годовом отчете раскрыл структуру международных резервов России. Из документа стало известно, что почти половина резервов хранятся в евро и долларах США, а на долю золота приходится лишь пятая часть.

Фото на обложке: Банк России

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