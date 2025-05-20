Наполнение российского рынка новыми международными брендами сократилось в 2-3 раза

В первом квартале 2025 года российский рынок пополнился лишь тремя новыми международными брендами, что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Данные аналитиков консалтинговых компаний CORE.XP и Nikoliers получили «Ведомости».

Среди новых игроков выделяются казахстанский бренд одежды Gaissina, открывший магазин в московском «Афимолл Сити», итальянская бытовая техника De’Longhi в «Мега Химки» и китайская мебельная марка Jinkailai, получившая бутик в центре Roomer. Кроме того, в Москве свой магазин запустили турецкий производитель Beko и итальянский бренд мужской одежды Emiliano Zapata — пополнили список IBC Real Estate и NF Group. Но даже если говорить о пяти новых брендов, то их общее число, вышедшее на рынок, уменьшилось в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом.

В CORE.XP связывают такое снижение с повышенной зависимостью марок от локальных партнеров. Как утверждает региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева, для франчайзеров необходимо значительное финансовое обеспечение, часто с привлечением российских банков. Многие уже пришедшие бренды не удерживаются на рынке: дистрибутор BNS Group закрыл магазин турецкой марки Perspective, а Fiba Retail сократила сеть новых турецких марок.

Международные бренды сейчас придерживаются более осторожной стратегии самого начала своего пути на российском рынке. Вместо масштабного расширения компании запускают единичные магазины, чтобы протестировать спрос, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Кто-то начинает с онлайн-продаж, добавляет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Также наблюдается истощение запасов вакантных помещений в качественных торговых центрах, что усугубляет конкуренцию за торговые площади.

В то же время зарубежные компании реже уходят из России. В первом квартале было зафиксировано всего девять сделок по продаже российских активов, принадлежащих иностранцам, что значительно меньше по сравнению с 15 сделками в январе-марте 2024 года и 21 сделкой годом ранее.

Фото на обложке: lucky boy studio / Shutterstock / FOTODOM