Открыта регистрация на онлайн-конференцию НИУ ВШЭ «Нарратив в играх»

21 марта состоится бесплатная онлайн-конференция «Нарратив в играх» от НИУ ВШЭ. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс видео- и настольных игр — заявки принимаются до 5 марта.
В качестве спикеров выступят нарративные дизайнеры, сценаристы, писатели и руководители проектов игровой индустрии:
- Константин Сахнов, сооснователь издательства Just Forward, игровой продюсер;
- Николай Дыбовский, глава студии Ice-Pick Lodge, гейм-дизайнер;
- Александр Пугачёв, руководитель направления нарратива в Belka Games;
- Вадим Панов, писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы», и многие другие.
Спикеры поговорят о создании вселенных, основах работы с нарративом, зарубежном подходе к историям, нелинейном повествовании и других вопросах.
Принять участие в конкурсе могут создатели настольных и видео-игр, выпустившие свои проекты в 2020 и 2021 году. Победители представят игры во время конференции, а также получат дипломы Союза Литераторов РФ и PlayStation 5.
Подробности, форма для подачи заявки и регистрации — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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