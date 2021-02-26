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Открыта регистрация на онлайн-конференцию НИУ ВШЭ «Нарратив в играх»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 марта состоится бесплатная онлайн-конференция «Нарратив в играх» от НИУ ВШЭ. Также в рамках мероприятия пройдет конкурс видео- и настольных игр — заявки принимаются до 5 марта.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию НИУ ВШЭ «Нарратив в играх»

В качестве спикеров выступят нарративные дизайнеры, сценаристы, писатели и руководители проектов игровой индустрии:

  • Константин Сахнов, сооснователь издательства Just Forward, игровой продюсер;
  • Николай Дыбовский, глава студии Ice-Pick Lodge, гейм-дизайнер;
  • Александр Пугачёв, руководитель направления нарратива в Belka Games;
  • Вадим Панов, писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы», и многие другие.

Спикеры поговорят о создании вселенных, основах работы с нарративом, зарубежном подходе к историям, нелинейном повествовании и других вопросах.

Принять участие в конкурсе могут создатели настольных и видео-игр, выпустившие свои проекты в 2020 и 2021 году. Победители представят игры во время конференции, а также получат дипломы Союза Литераторов РФ и PlayStation 5.

Подробности, форма для подачи заявки и регистрации — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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