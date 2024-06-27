Немецкая HSE продала долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю. Детали сделки не раскрываются. Илья Кирик запустил компанию в 2011 году и руководил ей до 2020 года. Возвращение основателя в бизнес позволит Shopping Live выйти на новый уровень развития, считают в HSE.
- Новости
Немецкая компания Home Shopping Europe (HSE) продала свою долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю Илье Кирику. Компания не раскрыла детали и условия сделки.
В HSE отметили, что возвращение основателя в бизнес позволит ему выйти на новый уровень развития.
Кирик запустил Shopping Live в 2011 году и руководил компанией до 2020 года.
По данным ЕГРЮЛ, магазин Shopping Live управляется ООО «Директор трейд», которое на 100% принадлежит «К2 Инвест». В последней у Ильи Кирика 99,9%, 0,1% принадлежат Дмитрию Кузнецову.
Фото на обложке: FOTO Eak /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что мешает пользователям покупать: исследование приложений для заказа косметики и парфюмерии
- 2 Блокируют банковские карты и Alipay-кошельки: что происходит при оплате товаров из Китая
- 3 Как зарабатывать на маркетплейсах в ближайшие пять лет
- 4 Онлайн-кассы в 2024 году: что это, кому нужны и как выбрать кассовое оборудование
- 5 Как продавать на Авито: правила, инструкции, лайфхаки
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июня 2024
27 июня 2024
28 июня 2024