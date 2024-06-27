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Немецкая HSE продала долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкая HSE продала долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю. Детали сделки не раскрываются. Илья Кирик запустил компанию в 2011 году и руководил ей до 2020 года. Возвращение основателя в бизнес позволит Shopping Live выйти на новый уровень развития, считают в HSE.

Немецкая HSE продала долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю
  1. Новости

Немецкая компания Home Shopping Europe (HSE) продала свою долю в интернет-магазине Shopping Live его основателю Илье Кирику. Компания не раскрыла детали и условия сделки.

В HSE отметили, что возвращение основателя в бизнес позволит ему выйти на новый уровень развития.

Кирик запустил Shopping Live в 2011 году и руководил компанией до 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, магазин Shopping Live управляется ООО «Директор трейд», которое на 100% принадлежит «К2 Инвест». В последней у Ильи Кирика 99,9%, 0,1% принадлежат Дмитрию Кузнецову.

Фото на обложке: FOTO Eak / Shutterstock

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