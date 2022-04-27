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«Одноклассники» скроют неприемлемые и оскорбительные комментарии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Одноклассники» запустили нейросеть, которая будет искать оскорбительные и неприемлемые комментарии. Эти комментарии будут помечаться, а пользователям предложат отключить их отображение.

«Одноклассники» скроют неприемлемые и оскорбительные комментарии

О нововведении рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Социальная сеть запустила нейросеть собственной разработки, которая будет искать оскорбительные и потенциально неприемлемые комментарии под постами, фотографиями, видеороликами.

«Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса», – пояснили в «Одноклассниках».

Пользователю смогут самостоятельно отключить отображение указанных комментариев в настройках публичности. Функция работает на всех устройствах с «Одноклассниками».

В феврале «Одноклассники» запустили нейросеть, которая находит и «блюрит» интимные фотографии, которые незнакомцы присылают пользователям в личных переписках. Человек сам решит, показывать ему такие снимки или нет.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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