«Одноклассники» скроют неприемлемые и оскорбительные комментарии

«Одноклассники» запустили нейросеть, которая будет искать оскорбительные и неприемлемые комментарии. Эти комментарии будут помечаться, а пользователям предложат отключить их отображение.
О нововведении рассказали в пресс-службе «Одноклассников».
Социальная сеть запустила нейросеть собственной разработки, которая будет искать оскорбительные и потенциально неприемлемые комментарии под постами, фотографиями, видеороликами.
«Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса», – пояснили в «Одноклассниках».
Пользователю смогут самостоятельно отключить отображение указанных комментариев в настройках публичности. Функция работает на всех устройствах с «Одноклассниками».
В феврале «Одноклассники» запустили нейросеть, которая находит и «блюрит» интимные фотографии, которые незнакомцы присылают пользователям в личных переписках. Человек сам решит, показывать ему такие снимки или нет.
Фото на обложке: rafapress /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 2 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
- 3 «Одноклассники» и «VK Образование» проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 Даже Путин в курсе: как и почему надо работать с «Одноклассниками»
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022