«Одноклассники» скроют неприемлемые и оскорбительные комментарии

«Одноклассники» запустили нейросеть, которая будет искать оскорбительные и неприемлемые комментарии. Эти комментарии будут помечаться, а пользователям предложат отключить их отображение.

О нововведении рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Социальная сеть запустила нейросеть собственной разработки, которая будет искать оскорбительные и потенциально неприемлемые комментарии под постами, фотографиями, видеороликами.

«Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса», – пояснили в «Одноклассниках».

Пользователю смогут самостоятельно отключить отображение указанных комментариев в настройках публичности. Функция работает на всех устройствах с «Одноклассниками».

В феврале «Одноклассники» запустили нейросеть, которая находит и «блюрит» интимные фотографии, которые незнакомцы присылают пользователям в личных переписках. Человек сам решит, показывать ему такие снимки или нет.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock