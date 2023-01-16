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Опрос показал, какой технике россияне чаще всего дают прозвища

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждый десятый житель России дает имена личным и домашним устройствам. При этом чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы, показал опрос «Лаборатории Касперского».

Опрос показал, какой технике россияне чаще всего дают прозвища

Многие обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. Так, 42% просят снова начать работать, когда те ломаются.

Из тех, кто разговаривает с гаджетами и техникой, 68% обращаются к смартфонам, 54% ― к ноутбукам, 45% ― к телевизорам, 22% ― к электрическим чайникам и кофемашинам, а 16% ― к роботам-пылесосам.

«Зачастую люди пользуются цифровыми устройствами много лет. Это покупки, которые играют важную роль в повседневной жизни. Неудивительно, что владельцы привыкают к ним. Половина опрошенных испытывает сочувствие к своим устройствам, если они повреждаются: падают или разбиваются», — отмечается в исследовании.

Опрос был проведен «Лабораторией Касперского» в 2022 году. Всего в нем приняли участие 1008 человек.

Фото на обложке: Unsplash

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