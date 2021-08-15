Большинство россиян оказались недовольны своей работой из-за маленькой зарплаты

Большинство россиян оказались недовольны своей работой. Главные причины этого, как выяснилось, слишком маленькая заработная плата и отсутствие перспектив

Более чем три четверти россиян (77%) оказались недовольны своей нынешней работой, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Главные причины недовольства: небольшая заработная плата (об этом заявили 77% недовольных работой респондентов), отсутствие карьерного роста (это не нравится 42% опрошенных), режим работы (24%) и плохие отношения с начальством (20%).

Менее значимыми, но достойными упоминания недостатками оказались отсутствие свободного времени, невозможность обучения, плохой соцпакет работодателя и неудачное местоположение рабочего места.

Всего 23% из 5 тыс. респондентов положительно отозвались о своей работе.

Низкие зарплаты в некоторых сферах деятельности — давняя проблема России. Совсем недавно об этом напомнили эксперты, назвав регионы с максимальным зарплатным неравенством.

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Фото: Unsplash