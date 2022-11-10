«Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию

НМГ выходит в сегмент кинопроката и создает компанию «НМГ кинопрокат», руководить которой и будет Смирнов.

«Национальная медиа группа» (НМГ) наняла бывшего топ-менеджера российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадима Смирнова, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

За счет выхода в новый сегмент НМГ рассчитывает диверсифицировать бизнес и найти новые возможности синергии своих медийных бизнесов.

НМГ, в частности. управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv. В группу входит создатель сериалов и фильмов «НМГ студия». Также у НМГ есть доля в производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород».

Новый прокатчик планирует выпускать фильмы и независимых зарубежных студий, однако акцент будет сделаг на российских картинах. Первым релизом «НМГ кинопроката» будет приключенческий анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» — он выйдет в прокат 29 декабря.

Американские мейджоры весной приостановили выпуск новых релизов в России.

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