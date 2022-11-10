«Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию

«Национальная медиа группа» (НМГ) наняла бывшего топ-менеджера российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадима Смирнова, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.
НМГ выходит в сегмент кинопроката и создает компанию «НМГ кинопрокат», руководить которой и будет Смирнов.
За счет выхода в новый сегмент НМГ рассчитывает диверсифицировать бизнес и найти новые возможности синергии своих медийных бизнесов.
НМГ, в частности. управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv. В группу входит создатель сериалов и фильмов «НМГ студия». Также у НМГ есть доля в производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород».
Новый прокатчик планирует выпускать фильмы и независимых зарубежных студий, однако акцент будет сделаг на российских картинах. Первым релизом «НМГ кинопроката» будет приключенческий анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» — он выйдет в прокат 29 декабря.
Американские мейджоры весной приостановили выпуск новых релизов в России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Disney закрывает кинопрокатный отдел в России
- 2 Российское подразделение Sony Pictures получило новое название
- 3 Хакеры взломали соцсеть Yappy от «Газпром-медиа», сервис опровергает утечку персональных данных
- 4 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
- 5 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022
14 ноября 2022