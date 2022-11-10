Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Национальная медиа группа» (НМГ) наняла бывшего топ-менеджера российских офисов голливудских студий 20th Century Fox и Disney Вадима Смирнова, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

НМГ выходит в сегмент кинопроката и создает компанию «НМГ кинопрокат», руководить которой и будет Смирнов.

«Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию

За счет выхода в новый сегмент НМГ рассчитывает диверсифицировать бизнес и найти новые возможности синергии своих медийных бизнесов.

НМГ, в частности. управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv. В группу входит создатель сериалов и фильмов «НМГ студия». Также у НМГ есть доля в производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород».

Новый прокатчик планирует выпускать фильмы и независимых зарубежных студий, однако акцент будет сделаг на российских картинах. Первым релизом «НМГ кинопроката» будет приключенческий анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» — он выйдет в прокат 29 декабря. 

Американские мейджоры весной приостановили выпуск новых релизов в России.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Disney закрывает кинопрокатный отдел в России
  2. 2 Российское подразделение Sony Pictures получило новое название
  3. 3 Хакеры взломали соцсеть Yappy от «Газпром-медиа», сервис опровергает утечку персональных данных
  4. 4 Подборка полезных книг — для маркетологов, пиарщиков, журналистов, редакторов и копирайтеров
  5. 5 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

SberStudent

14 ноября 2022

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе десктопной и мобильной версий банка

Новости

Академия «Яндекса» разработала бесплатные цифровые учебники по IT для студентов и преподавателей

Списки и рейтинги

VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Колонки

9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний

Новости

Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства