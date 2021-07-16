Китайский инженер разработал беспилотный электровелосипед с рамой, напечатанной на 3D-принтере. Автор проекта загорелся идеей его создания после того, как упал с велосипеда из-за потери равновесия.

Велосипед оснащен акселерометрами, гироскопами сканерами лидар и «мозгом» на основе ИИ для самоуправления, в том числе, объезда препятствий. Ход транспортному средству обеспечивает литий-ионная батарея. Запас хода – 3 часа.

Автор разработки – инженер китайской компании Huawei, сказал, что велосипед может самостоятельно балансировать на очень узкой поверхности. Модуль управления подключен к датчикам, которые определяют даже небольшой наклон и заставляют велосипед держаться в вертикальном положении.

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Фото: Youtube / 稚晖君