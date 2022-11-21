Ozon в Китае, новый знак МТС на софт, надбавки для вице-спикеров: главное 21 ноября

RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Госдума обсуждает возможность увеличения заработка для вице-спикеров и представителей комитетов, «Мир» приступил к реформе программы стимулирования для ритейла и общепита, Wilmar может выйти из российского бизнеса и другие события 21 ноября.
Россия
- Госдума обсуждает возможность увеличения заработка для вице-спикеров и председателей комитетов. Сейчас они зарабатывают столько же, сколько и рядовые депутаты — в среднем около 400 тыс. рублей. Изменения системы выплат предполагают, что заработок вице-спикера приравняют к зарплате зампредов правительства, а председателей парламентских комитетов — к доходу министров.
Финансы
- Платежная система «Мир» приступает к реформе межбанковских комиссий, запланировав заметное их снижение для продуктового ритейла и предприятий общепита.
Бизнес
- Ozon на фоне сложностей с импортом из Европы и ухода из России ряда зарубежных брендов решил открыть офис в китайском городе Шэньчжэне.
- СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной техники — CDEK recommerce. На платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, наушники, игровые приставки и. д.
- МТС в начале ноября подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа МТС Exolve. Компания сможет использовать знак как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов.
- Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро».
- С 1 по 13 ноября 2022 года средний чек в российских ресторанах и барах сократился на 26% в годовом выражении и составил 994 рубля. В столовых и недорогих кафе показатель, наоборот, вырос — на 17% до 458 рублей. Лидеры по тратам в первой категории — Москва и Санкт-Петербург.
Фото на обложке: beanimages /
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