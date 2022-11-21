RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Госдума обсуждает возможность увеличения заработка для вице-спикеров и представителей комитетов, «Мир» приступил к реформе программы стимулирования для ритейла и общепита, Wilmar может выйти из российского бизнеса и другие события 21 ноября.

Ozon в Китае, новый знак МТС на софт, надбавки для вице-спикеров: главное 21 ноября