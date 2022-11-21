Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon в Китае, новый знак МТС на софт, надбавки для вице-спикеров: главное 21 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Госдума обсуждает возможность увеличения заработка для вице-спикеров и представителей комитетов, «Мир» приступил к реформе программы стимулирования для ритейла и общепита, Wilmar может выйти из российского бизнеса и другие события 21 ноября.

Ozon в Китае, новый знак МТС на софт, надбавки для вице-спикеров: главное 21 ноября

Россия

  • Госдума обсуждает возможность увеличения заработка для вице-спикеров и председателей комитетов. Сейчас они зарабатывают столько же, сколько и рядовые депутаты — в среднем около 400 тыс. рублей. Изменения системы выплат предполагают, что заработок вице-спикера приравняют к зарплате зампредов правительства, а председателей парламентских комитетов — к доходу министров.

Финансы

  • Платежная система «Мир» приступает к реформе межбанковских комиссий, запланировав заметное их снижение для продуктового ритейла и предприятий общепита.

Бизнес

  • Ozon на фоне сложностей с импортом из Европы и ухода из России ряда зарубежных брендов решил открыть офис в китайском городе Шэньчжэне.
  • СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной техники — CDEK recommerce. На платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, наушники, игровые приставки и. д. 
  • МТС в начале ноября подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа МТС Exolve. Компания сможет использовать знак как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов.
  • Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро».
  • С 1 по 13 ноября 2022 года средний чек в российских ресторанах и барах сократился на 26% в годовом выражении и составил 994 рубля. В столовых и недорогих кафе показатель, наоборот, вырос — на 17% до 458 рублей. Лидеры по тратам в первой категории — Москва и Санкт-Петербург. 

Фото на обложке: beanimages / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Криптобиржа FTX подала иск о временном освобождении от ответственности
  2. 2 Нововведения в банках РФ, заявление членов АТЭС, новости Google, Twitter и Telegram: главное для бизнеса 19 ноября
  3. 3 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
  4. 4 Налоги на малый бизнес в 2022 году
  5. 5 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

22 ноября 2022

HACK-the-ICE 4.0

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

RuCode 6.0

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ