Ozon откроет представительство в Китае

Ozon на фоне сложностей с импортом из Европы и ухода из России ряда зарубежных брендов решил открыть офис в китайском городе Шэньчжэне. Это позволит местным продавцам увеличить объемы торговли с Россией и расширить ассортимент на площадке. Офис маркетплейса в КНР возглавит Саймон Хуан, у которого есть опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае.
Маркетплейс намерен привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году. Сейчас Ozon Global насчитывает более 10 тыс. продавцов, узнал «Коммерсантъ».
По собственным данным компании, доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, а покупатели заказывают чаще всего электронику, мелкую технику и одежду. Однако, предупреждают специалисты рынка, решить проблему со своевременной доставкой заказов маркетплейсу вряд ли удастся быстро из-за серьезных трудностей в целом на логистическом рынке.
Международный бизнес Ozon стал развивать с 20220 года. Среди ключевых направлений компании — Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 году у Ozon появился локальный маркетплейс и собственная логистическая инфраструктура в Казахстане и Белоруссии. В 2022 году Ozon также открыл представительство в Турции.
С начала 2022 года рынок франчайзинга в России показал рост, несмотря на начавшийся кризиc. Самой востребованной франшизой среди предпринимателей является Ozon. Под его вывеской в период с января по сентябрь заработало 2650 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Ozon также попал в ежегодный рейтинг Forbes, в котором представлены наиболее выгодные для инвестиций франшизы.
Фото на обложке: Sozina Kseniia /
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