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Huawei разделила бизнес в СНГ, шлюз от взлома для «умных» автомобилей: главное 22 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Genesis испытывает проблемы с ликвидностью, на российском рынке может состояться первая сделка по конвертации валютного кредита от резидента недружественного государства, Huawei разделила бизнес в СНГ на две части и другие события 22 ноября — в дайджесте RB.RU.

Huawei разделила бизнес в СНГ, шлюз от взлома для «умных» автомобилей: главное 22 ноября

Финансы

  • Криптовалютная биржа Genesis испытывает проблемы с ликвидностью после краха криптобиржи FTX и может вскоре объявить о банкротстве. Об этом сообщил Bloomberg.
  • В РФ может состояться первая сделка по конвертации валютного кредита от резидента недружественного государства в рублевые бонды. В итоге российский заемщик получает не только возможность рассчитываться в рублях, но и освобождает от обременения активы. 
  • Финансовые маркетплейсы сталкиваются с целым рядом проблем при попытках запустить продажу ипотечных кредитов. Участники рынка говорят как о юридических, так и об организационных вопросах, включая нежелание банков сотрудничать при реализации выгодных продуктов. В ЦБ готовы обсуждать предлагаемые маркетплейсами изменения в регулировании.

Бизнес

  • Huawei разделила бизнес в СНГ на две части: российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу в остальных странах будет отвечать офис в Бахрейне.
  • На площадках DNS, «Ситилинк», «Яндекс.Маркет» и Wildberries начали продавать версии Windows для разработчиков обычным пользователям. При покупке такого ключа у покупателей не спрашивают документы о том, являются ли они авторизованными специалистами по сборке компьютеров.

Транспорт

  • Дилеры автомобилей класса люкс осваивают параллельный импорт. Аналитики отмечают, что в условиях ввоза не через официальные каналы для клиентов все равно важно покупать машины через дилера из-за наличия возможностей по сервису и предсказуемости.
  • «Лаборатория Касперского» разработает систему безопасности для «умных» автомобилей — Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Ее можно будет установить на телематический или центральный блок автомобиля с архитектурой ARM.

Фото на обложке: Zolak / Shutterstock

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