Genesis испытывает проблемы с ликвидностью, на российском рынке может состояться первая сделка по конвертации валютного кредита от резидента недружественного государства, Huawei разделила бизнес в СНГ на две части и другие события 22 ноября — в дайджесте RB.RU.

Huawei разделила бизнес в СНГ, шлюз от взлома для «умных» автомобилей: главное 22 ноября