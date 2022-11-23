НСПК наделена правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем, в 2023 году стартуют онлайн-продажи российского алкоголя, «Ёбидоёби» запустит франшизы в 10-15 странах и другие события 23 ноября.

Франшизы «Ёбидоёби» для релоцированных, онлайн-продажи алкоголя: главное 23 ноября