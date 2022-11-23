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Франшизы «Ёбидоёби» для релоцированных, онлайн-продажи алкоголя: главное 23 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

НСПК наделена правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем, в 2023 году стартуют онлайн-продажи российского алкоголя, «Ёбидоёби» запустит франшизы в 10-15 странах и другие события 23 ноября.

Франшизы «Ёбидоёби» для релоцированных, онлайн-продажи алкоголя: главное 23 ноября

Россия

  • Правительство обновило требования к пометкам материалов иноагентов. Новые правила маркировки вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Финансы

  • Банк России официально наделил Национальную систему платежных карт (НСПК) правом регулировать работу банков с картами международных платежных систем (МПС), включая разрешение споров и определение тарифов.

Бизнес

  • В ноябре 2023 года стартуют онлайн-продажи российского алкоголя. Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области.
  • Сеть «Ёбидоёби» 2023 году откроет доставку суши и роллов по франшизе в 10-15 странах. Среди них самые популярные направления релоцированных россиян — Казахстан, Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Кипр, Израиль, Таиланд, ОАЭ и другие.
  • Выставленный на продажу американским Kraft Heinz российский бизнес детского питания привлек внимание сразу нескольких инвесторов. По данным «Ъ», среди них — ГК «Черноголовка» и «Фармалакт», уже работающие в этом сегменте, а также АФК «Система».
  • Импорт автомобилей из Китая достиг в октябре рекордных $560 млн, что на 27% больше, чем в январе 2022 года, и является историческим рекордом

Технологии

  • Минцифры намерено обновить классификатор российского программного обеспечения и добавить в него VR- и AR-софт. В классификаторе появится новый раздел и 32 класса программ.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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