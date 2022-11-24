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Санкции Швейцарии, подключение к СПБ иностранных банков: главное 24 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Эркафарм» ищет способ удержать трафик покупателей в аптеках, Швейцария утвердила пакет санкций против России, к СБП подключены 12 иностранных банков и другие события 24 ноября — в обзоре RB.RU.

Санкции Швейцарии, подключение к СПБ иностранных банков: главное 24 ноября

Мир

  • Швейцария утвердила пакет санкций против России, который предусматривает введение «потолка» цен на российскую нефть, а также — ограничения в отношении продукции чёрной металлургии, аэрокосмического производства и товаров, имеющих для страны экономическое значение. Кроме того, в документе указывается, что 12 октября в санкционный список были включены 30 физических и юридических лиц из России.

Финансы

  • По данным ЦБ, к Системе быстрых платежей подключены уже 12 иностранных банков — из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В середине ноября регулятор утвердил для физических лиц единую комиссию за трансграничные переводы через СБП в размере 6 рублей вне зависимости от суммы перевода.

Бизнес

  • Продуктовые ритейлеры стали продвигать собственные торговые марки на телевидении. Раньше они не запускали широких медийных кампаний для СТМ. 
  • В октябре 2022 года в России выпустили практически 40 тыс. автомобилей. Это на 57% больше, чем в сентябре. При этом показатель выпуска с начала года снизился на более чем 65% — было выпущено 386 тыс. машин.
  • ГК «Эркафарм», столкнувшись с падением продаж, ищет способы удержать трафик покупателей в своих аптеках. Так, группа решила открыть в своей сети «Доктор Столетов» корнеры с косметической продукцией Natura Siberica. 

Транспорт

  • Стоимость автомобиля «Москвич 3» может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей, узнал ТАСС. Серийное производство автомобиля было запущено 23 ноября.

Фото на обложке: saiko3p / Shutterstock

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