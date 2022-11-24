«Эркафарм» ищет способ удержать трафик покупателей в аптеках, Швейцария утвердила пакет санкций против России, к СБП подключены 12 иностранных банков и другие события 24 ноября — в обзоре RB.RU.

Санкции Швейцарии, подключение к СПБ иностранных банков: главное 24 ноября