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Альтернативный механизм поддержки IT-компаний, рост цен на средства кибербезопасности: главное 25 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей, Минцифры готовит альтернативный механизм поддержки IT-компаний, заказчики российских средств кибербезопасности столкнулись с ростом цен и задержкой поставок и другие события 25 ноября.

Альтернативный механизм поддержки IT-компаний, рост цен на средства кибербезопасности: главное 25 ноября

Россия

  • Минцифры готовит альтернативный механизм поддержки IT-компаний, которые хотят получить господдержку на замещение иностранного софта. Правительство готовит две «дорожные карты», в рамках которых предложит российским разработчикам преференции на рынке госзакупок. 

Финансы

  • В даркнете выросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги. В объявлениях предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Комиссионные составляют 20-50% от суммы перевода.

Бизнес

  • С января 2022 года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в России вырос в пять раз. Рост спроса на услуги ремонта и отсутствие формальных ограничений на работу с запчастями, поставляемыми по схеме параллельного импорта, делает покупку готового бизнеса по обслуживанию машин перспективным направлением с быстрой окупаемостью.
  • Резкий рост числа пекарен в крупных городах в 2021 году и высокая конкуренция среди таких заведений могли привести к насыщению этого сегмента. По данным консультантов, спрос пекарен на помещения резко сократился, а объем сделок снизился до двухлетней давности. При этом растет активность у алкогольных магазинов, для которых могло появиться больше подходящих помещений по лучшей цене.
  • ПСК «Фарма» будет производить дженерик от ревматоидного артрита вместо Pfizer. Такая практика в отношении зарубежных компаний может стать массовой.
  • HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей.  В эту сумму включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты, связанные с уходом.

Технологии

  • Заказчики российских средств кибербезопасности столкнулись с ростом цен и задержкой поставок. Среди наиболее востребованных продуктов — высокопроизводительные сетевые экраны. Значительная доля проектов, представленных для поддержки в правительство, касается разработки именно таких решений, стоимость их разработки доходит до 1,8 млрд рублей.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

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