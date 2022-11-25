RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: HP оценила потери от ухода из России в 1,4 млрд рублей, Минцифры готовит альтернативный механизм поддержки IT-компаний, заказчики российских средств кибербезопасности столкнулись с ростом цен и задержкой поставок и другие события 25 ноября.

Альтернативный механизм поддержки IT-компаний, рост цен на средства кибербезопасности: главное 25 ноября