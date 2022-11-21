Боб Айгер вновь стал гендиректором The Walt Disney Company

Боб Айгер вновь стал генеральным директором The Walt Disney Company. Он возглавлял корпорацию с 2005 года, но в 2020-ом Айгера сменил Боб Чапек, при котором компания начала терпеть убытки, а ее акции – дешеветь.

Совет директоров The Walt Disney Company назначил Роберта Аллена Айгера главным исполнительным директором, говорится в заявлении корпорации.

«Совет пришел к выводу, что, поскольку Disney вступает во все более сложный период трансформации отрасли, Боб Айгер имеет уникальную возможность возглавить компанию в этот ключевой период», – отметила председатель правления The Walt Disney Company Сьюзан Арнольд.

Боб Айгер возглавлял корпорацию с 2005 по 2020 год. За время работы в должности гендиректора Disney студия закрыла сделки по покупке Lucasfilm, Marvel, Pixar, 21st Century Fox.

В 2020 году Айгера сменил Боб Чапек, руководивший направлением по развитию парка развлечений. При руководстве Чапека Disney понесла убытки от стримингового бизнеса в размере $1,47 млрд, а акции компании потеряла в цене 41%.

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