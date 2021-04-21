Новые меры поддержки: Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу

Президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца предоставить дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу.

По словам главы государства, правительство должно подготовить новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году для предпринимателей снизили страховые взносы с 30% до 15%. Сейчас эта мера будет постоянной.

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Фото: Evgenyi/Depositphotos