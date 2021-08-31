Ozon в три раза увеличил объемы переработки упаковки с 2018 года

Интернет-магазин Ozon рассказал о результатах программы Ozon Recycle. С 2018 года компания переработала около 15 тысяч тонн упаковки, сообщается в пресс-релизе Ozon.

В программу Ozon Recycle, которая действует с 2014 года, входит организованный сбор вторсырья в логистических центрах, его подготовка и отправка на переработку. В ней участвуют девять фулфилмент-центров компании, а также более 20 компаний-партнеров.

Участвовать в «зеленой» программе Ozon могут и сами покупатели — более чем в 300 пунктах выдачи заказов в нескольких регионах России действует программа «Отдай коробку в переработку». Покупатель может распаковать свой заказ на месте и оставить упаковку для переработки в специальном месте внутри ПВЗ.

На переработку отправляется весь картон, а воздушно-пузырьковую пленку, которая помогает защитить товары от повреждений, Ozon почти полностью заменил на крафтовую бумагу.

С 2018 по 2020 год онлайн-ритейлер увеличил объемы переработки картона и стрейч-пленки более чем в три раза — с 1,9 до 6,4 тысяч тонн. По итогам 2020 года было переработано 68% отходов, а вторсырья (гофрокартон и стрейч-пленка) — 80%.

За первое полугодие 2021 года маркетплейс переработал более 4 тысяч тонн упаковки.

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