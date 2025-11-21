Выбор квартиры: выявлены ключевые ожидания покупателей

Согласно исследованию ПИК, более 70% горожан недовольны отдельными характеристиками своих квартир и изучают рынок новостроек. Предпочтения при выборе жилья сильно расходятся: мужчины в 45% случаев выбирают готовую отделку, а треть женщин — квартиры без ремонта. Почти 40% респондентов считают естественный свет ключевым параметром современной планировки.

45% мужчин выбирают готовую отделку, 33% женщин — ремонт под себя

По данным исследования, покупатели по-разному оценивают важность отделки. Мужчины чаще делают выбор в пользу готовых интерьеров — 45% сообщили, что хотят въехать сразу, не тратя время и средства на ремонт.

Женщины, наоборот, чаще выбирают квартиры без отделки — 33% респонденток указали, что предпочитают самостоятельно задавать визуальный стиль и подстраивать пространство под собственные привычки. Для них важнее возможность гибко подобрать мебель и цветовые решения, а также учесть особенности будущего дома — от зонирования до организации систем хранения.

Треть женщин выбирает свободную планировку

При выборе планировок мнения также разделились. 43% мужчин заявили, что готовы покупать квартиры с заранее продуманными решениями: функциональными кухнями-гостиными, логично распределёнными комнатами, нишами под хранение и чётким разделением приватных и общих зон. Такой подход воспринимается как способ получить продуманное пространство без дополнительных вложений и дизайнерских работ.

Женщины чаще выбирают квартиры со свободной планировкой — так ответили 33% респонденток. Для них важнее возможность самостоятельно решить, где будет спальня, гардеробная или рабочая зона, а какие помещения можно объединить или разделить.

В списке пожеланий — кухня-гостиная и гардеробная

По данным исследования, 33% мужчин считают важным наличие кухни-гостиной — объединённого пространства, где можно собираться с семьёй или друзьями. Такая планировка также стала одной из самых востребованных из-за совместных бытовых привычек: например, вместе готовить и смотреть кино.

Женщины ставят на первое место отдельную гардеробную: этот вариант выбрали 28% респонденток. Для многих это не только удобство хранения, но и способ освободить жилые комнаты от лишней мебели и создать более чистое, визуально организованное пространство.



При этом все респонденты сходятся во мнении, что современным квартирам нужно больше естественного света — и большие панорамные окна. Эту потребность отметили 39% опрошенных.

Каждый второй обращает внимание на фасад здания

Покупатели новостроек стали гораздо внимательнее относиться к внешнему виду зданий. Половина респондентов (50%) считает материалы отделки фасада важным фактором при выборе квартиры. Это связано как с долговечностью покрытия, так и с визуальным отличием дома среди типовой застройки.

Для 36% опрошенных принципиален архитектурный облик всего проекта. Всё больше людей хотят видеть вокруг полноценную городскую среду с эстетически цельной архитектурой.

Мужчины обращают внимание на детские площадки, женщины — на всю инфраструктуру

Окружение дома также играет значительную роль. Мужчины чаще выделяют качество детских площадок во дворе — так ответили 43% респондентов. На первый план выходят безопасность покрытия, разнообразие игровых зон и удобство расположения внутри двора.

Для женщин более важной оказалась инфраструктура в пешей доступности. Более 40% участниц отметили, что при выборе квартиры смотрят на наличие магазинов, кафе, аптек и сервисов на первых этажах или в соседних зданиях.