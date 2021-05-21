На Deep Food Tech Conference в Москве обсудили создание еды будущего

В Москве на площадке SAP Digital Space состоялась конференция Deep Food Tech Conference, посвященная созданию экологичных продуктов для здорового питания. Организаторами стали RB.RU и компания «ЭФКО».
Сергей Иванов (слева) и Андрей Зюзин
Фото: Федор Ронжин для RB.RU
С приветственным словом выступил Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров ГК «ЭФКО». Он обратил внимание на три основные проблемы, которые вынуждают человечество пересмотреть подход к производству продуктов питания: это невозможность прокормить растущее население Земли традиционными способами, разрушительное влияние традиционного сельского хозяйства на окружающую среду и, наконец, проблемы, которые возникают из-за неправильного питания. Далее о перспективах инвестиций в Deep Food Tech и о том, как нововведения изменят рынки, рассказали Андрей Зюзин из фонда Fuel for Growth и Степан Яшин, ко-лидер практики McKinsey по работе с игроками АПК в России.
Специальными гостями на мероприятии стали Оксана Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства России, и Михаил Иванов, Заместитель Министра министерства промышленности и торговли, соруководитель рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы. Он рассказал о задачах рабочей группы «Фуднет» и ее целях.
Также на площадке мероприятия выступили:
- Брюс Фридрих, сооснователь и исполнительный директор Good Food Institute
- Илан Самиш, основатель и CEO Amai Proteins
- Эран Гроних, основатель и CEO Flying SpArk
- Алексей Проничкин, соучредитель и управляющий партнер EntomoVentures (Сингапур), сотрудник Физического института Российской Академии наук
- Джим Меллон, основатель фонда Agronomics, со-основатель и председатель компании Juvenescence,
- Антон Элемосо, директор по стратегии 3D Bioprinting Solutions
- Мария Сочилкина, основатель школы ферментации Ferment in wonderland
- Артем Елмуратов, директор по развитию, сооснователь, член совета директоров компании «Genotek»
- Амир Зайдман, основатель и вице-президент по развитию The Kitchen FoodTech Hub
- Дмитрий Алексеев, научный директор Университета Образовательной Медицины Head of Nature and Innovation in Founders for RSI Foundation
- Иван Драганов, Старший аналитик Dealroom
Дегустация блюд из личинок
Фото: Павел Подурский для RB.RU
Также через специальный сервис спикерам задавали вопросы. Все вопросы сохранились, и спикеры ответят на них позднее. По материалам ответов будет выпущена серия интервью. Материалы будут доступны по тегу #DeepFoodTech.
Гости мероприятия смогли попробовать хлеб из конопляной муки, бургер с личинкой черной мухи, увидеть 3D-биопринтер, печатающий кальмара, белки из микроводорослей и вертикальные фермы. На аллее еды будущего были представлены стенды компаний-инноваторов в области продуктов питания:
- Hi (Heatlhy Innovations), производители растительных альтернатив мясу
- Hempy, производители продуктов на основе конопли
- Base Food Technology, производители продуктов питания из сверчков
- iFarm, производители зелени в вертикальных фермах
- 5Yes, йогурты на растительной основе
- BotanIQ, витаминные шоты
- AMM!, растительные десерты
- Makosh, растительные десерты и льняные хлебцы
- Re-feel, производители чайных напитков с полезными добавками
- 3D Bioprinting Solutions, производство еды с помощью 3D-печати
- Hydrop Nebulous, напитки и мармелад с витаминными добавками
- Warm Ice, мороженое на основе авокадо
- Worms Farms Russia, производство продуктов из личинки чёрной львинки и мучного червя
- Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, производство белка на основе личинок насекомых
Фото: Федор Ронжин для RB.RU
Полная запись конференции доступна по ссылке. Все фото и видео будут опубликованы на страницах мероприятия Facebook и Вконтакте, а также в Telegram-чате.
Фото на обложке: Павел Подурский для RB.RU
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