На Deep Food Tech Conference в Москве обсудили создание еды будущего

В Москве на площадке SAP Digital Space состоялась конференция Deep Food Tech Conference, посвященная созданию экологичных продуктов для здорового питания. Организаторами стали RB.RU и компания «ЭФКО».

Сергей Иванов (слева) и Андрей Зюзин

Фото: Федор Ронжин для RB.RU

С приветственным словом выступил Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров ГК «ЭФКО». Он обратил внимание на три основные проблемы, которые вынуждают человечество пересмотреть подход к производству продуктов питания: это невозможность прокормить растущее население Земли традиционными способами, разрушительное влияние традиционного сельского хозяйства на окружающую среду и, наконец, проблемы, которые возникают из-за неправильного питания. Далее о перспективах инвестиций в Deep Food Tech и о том, как нововведения изменят рынки, рассказали Андрей Зюзин из фонда Fuel for Growth и Степан Яшин, ко-лидер практики McKinsey по работе с игроками АПК в России.

Специальными гостями на мероприятии стали Оксана Лут, Заместитель Министра сельского хозяйства России, и Михаил Иванов, Заместитель Министра министерства промышленности и торговли, соруководитель рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы. Он рассказал о задачах рабочей группы «Фуднет» и ее целях.

Также на площадке мероприятия выступили:

Брюс Фридрих, сооснователь и исполнительный директор Good Food Institute

Илан Самиш, основатель и CEO Amai Proteins

Эран Гроних, основатель и CEO Flying SpArk

Алексей Проничкин, соучредитель и управляющий партнер EntomoVentures (Сингапур), сотрудник Физического института Российской Академии наук

Джим Меллон, основатель фонда Agronomics, со-основатель и председатель компании Juvenescence,

Антон Элемосо, директор по стратегии 3D Bioprinting Solutions

Мария Сочилкина, основатель школы ферментации Ferment in wonderland

Артем Елмуратов, директор по развитию, сооснователь, член совета директоров компании «Genotek»

Амир Зайдман, основатель и вице-президент по развитию The Kitchen FoodTech Hub

Дмитрий Алексеев, научный директор Университета Образовательной Медицины Head of Nature and Innovation in Founders for RSI Foundation

Иван Драганов, Старший аналитик Dealroom

Дегустация блюд из личинок

Фото: Павел Подурский для RB.RU

Также через специальный сервис спикерам задавали вопросы. Все вопросы сохранились, и спикеры ответят на них позднее. По материалам ответов будет выпущена серия интервью. Материалы будут доступны по тегу #DeepFoodTech.

Гости мероприятия смогли попробовать хлеб из конопляной муки, бургер с личинкой черной мухи, увидеть 3D-биопринтер, печатающий кальмара, белки из микроводорослей и вертикальные фермы. На аллее еды будущего были представлены стенды компаний-инноваторов в области продуктов питания:

Hi (Heatlhy Innovations), производители растительных альтернатив мясу

Hempy, производители продуктов на основе конопли

Base Food Technology, производители продуктов питания из сверчков

iFarm, производители зелени в вертикальных фермах

5Yes, йогурты на растительной основе

BotanIQ, витаминные шоты

AMM!, растительные десерты

Makosh, растительные десерты и льняные хлебцы

Re-feel, производители чайных напитков с полезными добавками

3D Bioprinting Solutions, производство еды с помощью 3D-печати

Hydrop Nebulous, напитки и мармелад с витаминными добавками

Warm Ice, мороженое на основе авокадо

Worms Farms Russia, производство продуктов из личинки чёрной львинки и мучного червя

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, производство белка на основе личинок насекомых

Фото: Федор Ронжин для RB.RU

Полная запись конференции доступна по ссылке. Все фото и видео будут опубликованы на страницах мероприятия Facebook и Вконтакте, а также в Telegram-чате.

Фото на обложке: Павел Подурский для RB.RU