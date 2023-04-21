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Россияне с начала 2023 года купили на 1,8 млрд рублей средств для потенции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За первые три месяца 2023 года продажи средств для повышения потенции выросли почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За это время россияне купили более 2,7 млн упаковок препаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей.

Россияне с начала 2023 года купили на 1,8 млрд рублей средств для потенции

В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов, говорится в исследовании «Честного знака», с которым ознакомились «Известия».

Чаще всего такие препараты покупали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы.

Врачи объясняют рост интереса к подобным средствам стрессами, постковидным синдромом и неправильным образом жизни.

  • Самые большие продажи в деньгах в категории «18+» российским маркетплейсам в 2022 году принес стимулятор для женщин «Пингвин».  Оборот с его продажи на Ozon составил 69,3 млн рублей, на Wildberries — 49,7 млн рублей.

Фото на обложке: Horacio Selva / Shutterstock

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