Россияне с начала 2023 года купили на 1,8 млрд рублей средств для потенции

За первые три месяца 2023 года продажи средств для повышения потенции выросли почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За это время россияне купили более 2,7 млн упаковок препаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей.
В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов, говорится в исследовании «Честного знака», с которым ознакомились «Известия».
Чаще всего такие препараты покупали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы.
Врачи объясняют рост интереса к подобным средствам стрессами, постковидным синдромом и неправильным образом жизни.
- Самые большие продажи в деньгах в категории «18+» российским маркетплейсам в 2022 году принес стимулятор для женщин «Пингвин». Оборот с его продажи на Ozon составил 69,3 млн рублей, на Wildberries — 49,7 млн рублей.
Фото на обложке: Horacio Selva /
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