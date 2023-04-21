За первые три месяца 2023 года продажи средств для повышения потенции выросли почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года. За это время россияне купили более 2,7 млн упаковок препаратов на сумму почти 1,8 млрд рублей.

Россияне с начала 2023 года купили на 1,8 млрд рублей средств для потенции