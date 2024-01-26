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В России планируют увеличить объемы производства материнских плат из-за растущих заказов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские производители вычислительной техники в 2024 году планируют увеличить объемы производства материнских плат из-за растущего числа заказов. Пока они создают решения для устройств предыдущих поколений — из-за отсутствия необходимой технической документации от западных разработчиков процессоров, пишет «Коммерсантъ».

В России планируют увеличить объемы производства материнских плат из-за растущих заказов

GS Group в феврале запустит еще линию по выпуску материнских плат. Дополнительное оборудование, зоны тестирования и склады  обойдется компании в 200 млн рублей. Это позволит удвоить мощности до 1 млн плат в год. 

Прозводитель электроники Fplus из-за роста спроса в 2024 году планирует увеличение производства «с нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч».

В Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) подтвердили общий рост производства материнских плат в России, но затруднились перечислить абсолютные показатели. В организации отметили, что спрос связан с госрегулированием и планами заказчиков по импортозамещению. В 2023 году очередь на контрактное производство в стране из-за импортозамещения растянудась на несколько месяцев, а цены выросли на 20%.

При этом, как отметил производитель серверов и СХД Bitblaze «Промобит», в России все еще есть сложности с производством и проектировкой электроники на современных процессорах, «выпущенных с начала санкционного давления», так как на них нет официальной документации, которая позволяет интегрировать чип на плату.

Фото на обложке: chunyawut_stock / Shutterstock

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