«Ъ» узнал потенциальных покупателей доли Олега Тинькова в «Тинькофф»

Об этом сообщили источники «Коммерсанта» на финансовом рынке. В АФК газете отказались комментировать сведения, в остальных организациях не ответили на запросы.

Официально список потенциальных покупателей, получивших предложения о покупке доли Олега Тинькова в TCS Group, на данный момент неизвестен.

По данным «Ъ», подконтрольные семье Тинькова 35% TCS Group могут быть проданы гораздо дешевле рыночной стоимости, за $300 млн. На конец марта капитализацию холдинга можно оценить в 600 млрд рублей, или около $6 млрд.

О готовящейся сделке стало известно 23 апреля. Сообщалось, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами, поскольку планирует полностью отказаться от российских активов.

22 апреля в «Тинькофф» заявили о планах по ребрендингу компании в 2022 году. Банк намерен отказаться от «именного» бренда, поскольку он уже «давно перерос его первоначальный смысл».

В «Тинькофф» подчеркнули, что давно готовились к изменениям, но «последние события» сделали решение еще более актуальным». На неделе Олег Тиньков в социальных сетях выступил с резкой критикой военной операции на Украине, осудив сам факт ее проведения. В банке заявление основателя назвали его «личным мнением».

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