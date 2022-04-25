«Ъ» узнал потенциальных покупателей доли Олега Тинькова в «Тинькофф»

В числе потенциальных покупателей на 35% TCS Group, подконтрольных семейному трасту Олега Тинькова, называются «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «Яндекс», АФК «Система».
Об этом сообщили источники «Коммерсанта» на финансовом рынке. В АФК газете отказались комментировать сведения, в остальных организациях не ответили на запросы.
Официально список потенциальных покупателей, получивших предложения о покупке доли Олега Тинькова в TCS Group, на данный момент неизвестен.
По данным «Ъ», подконтрольные семье Тинькова 35% TCS Group могут быть проданы гораздо дешевле рыночной стоимости, за $300 млн. На конец марта капитализацию холдинга можно оценить в 600 млрд рублей, или около $6 млрд.
О готовящейся сделке стало известно 23 апреля. Сообщалось, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в TCS Group, владеющей банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами, поскольку планирует полностью отказаться от российских активов.
22 апреля в «Тинькофф» заявили о планах по ребрендингу компании в 2022 году. Банк намерен отказаться от «именного» бренда, поскольку он уже «давно перерос его первоначальный смысл».
В «Тинькофф» подчеркнули, что давно готовились к изменениям, но «последние события» сделали решение еще более актуальным». На неделе Олег Тиньков в социальных сетях выступил с резкой критикой военной операции на Украине, осудив сам факт ее проведения. В банке заявление основателя назвали его «личным мнением».
Фото на обложке: Ilya Platonov /
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