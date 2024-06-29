Эксперт Роскачества Кузьменко назвал пять запрещенных действий со смартфоном в жару

Когда столбик термометра показывает от 30 градусов стоит беречь не только себя, но и уделить внимание своему смартфону. О том, что с ним нельзя делать в жару, рассказал «Прайму» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Одно из главных правил — не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами. Сильный нагрев приводит повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и резкому снижению производительности устройства. Под угрозой в это время матрица дисплея — она выцветает.

Также не стоит забывать смартфон в машине. Если нет циркуляции воздуха, то устройство быстро нагреется, что ведет к крайне печальным последствиям.

Эксперт рекомендует использовать только некачественные аксессуары. Это касается и зарядных устройств. Неоригинальные провода и адаптеры ведут к перегреву аккумуляторов.

Обязательно стоит правильно заряжать смартфон. Для этого зарядное устройство стоит убирать в тень, закрывать все приложения и блокировать экран. Лучше и вовсе использовать «зарядку» с меньшей силой тока, а уровень заряда ограничить в 70-80%.

Не рекомендует Кузьменко также включать функции, потребляющие много энергии. В жару стоит отключить Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если вы ими не пользуетесь. Играть в игры с высокой графикой тоже не стоит.

Чтобы охладить устройство — стоит банально меньше им пользоваться. Быстрее всего реанимировать устройство можно включив режим «В самолете». Строит также вручную ограничить фоновые процессы и на время отказаться от использования энергозатратных функций. При этом не надо охлаждать телефон в морозилке — перепад температур лишь усугубит ситуацию.

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