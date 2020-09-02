Qiwi рассказала, как пандемия повлияла на российский рынок безналичных платежей

Qiwi проанализировала безналичные и бесконтактные платежи в своей системе во втором квартале этого года и выяснила, как режим самоизоляции повлиял на спрос россиян на цифровые платежные сервисы. Об этом говорится в исследовании компании.

Выяснилось, что оборот по виртуальным картам вырос во втором квартале 2020 года на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма транзакции по итогам второго квартала текущего года составила 10,5 тысячи рублей.

В пандемию россияне стали чаще пользоваться виртуальными картами. Если во втором квартале 2019 года пользователи в среднем совершали 11 операций с использованием цифровой карты, то в этом году за аналогичный период клиент совершал уже 19 операций.

Активнее всего виртуальными картами пользуются в Москве и области, а также Санкт-Петербурге.

Во время пандемии россияне не экономили на онлайн-развлечениях. Вырос спрос на зрелищные мероприятия. Россияне покупали билеты на форумы и конференции, которые перешли в онлайн-формат, летние экскурсии, а также на перенесенные на конец года спортивные матчи и концерты.

В целом оборот бесконтактных платежей по направлению «онлайн-развлечения» вырос на 32% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым (и в 8 раз превысил оборот за апрель-июнь прошлого года).

Продолжилась тенденция роста спроса на образовательные онлайн-услуги. В апреле-июне оборот вырос на 12% к первому кварталу и в 4 раза превысил оборот за аналогичный период прошлого года. Средний чек при этом оставался на одном уровне в январе-июне 2020 года: 8388 рублей по итогам первого квартала и 8524 рублей во втором квартале.

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