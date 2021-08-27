Минцифры предложило изменить требования к разработчикам реестрового софта

Минцифры предложило поправки к требованиям, которые предъявляют к компаниям-разработчикам для внесения их продуктов в реестр российского программного обеспечения. Это открыло доступ к реестру отечественным компаниям с головным офисом за рубежом, однако им теперь придется подтверждать наличие в штате квалифицированных программистов.

Единственное условие для компаний с головным офисом за рубежом — контролировать их будут российские граждане, юридические лица или госорганы, сообщил «Коммерсантъ».

Под новое определение, по словам собеседников газеты, попадают, например, «Яндекс» или Mail.ru. На запросы издания в компаниях не ответили.

В «Ростелекоме» посчитали критерий о наличии в штате квалифицированных программистов «субъективным». В компании задались вопросом, каким образом у правообладателя будет проверяться квалификация и количество специалистов.

Российские правообладатели часто пользуются услугами внештатных программистов и других организаций для техподдержки своего программного обеспечения. В компании опасаются, что требование о наличие специалистов в штате может негативно сказаться на их интересах и привести к дополнительным затратам.

Публичное обсуждение проекта продлится до 20 августа. Он может вступить в силу в марте следующего года, в этом случае правила будут действовать до 1 марта 2028 года.