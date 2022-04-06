RB.RU представляет Relocation Map — Карту релокации бизнеса

Для тех, кому нужна помощь в релокации бизнеса, RB.RU выпустил Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, которые помогут организовать переезд.

Далеко не все предприниматели планируют уезжать из страны, и правительство выделяет миллиарды рублей на поддержку тех, кто остается.

За последнюю неделю февраля спрос россиян на услуги консультантов по иммиграции вырос более чем в четыре раза. В марте этого года Россию покинули около 50-70 тысяч ИТ-специалистов и, по прогнозам РАЭК, к этому количеству могут присоединиться еще 100 тысяч в апреле.

Содержание:

Организация переезда

В этом разделе представлены сервисы, которые оказывают полное сопровождение в процессе релокации.

Например, компания Hello Move для своих клиентов составляет личную стратегию переезда и пошаговый план действий, а после эмиграции оказывает поддержку уже в новой стране.

Помощь с релокацией из России для ИТ-специалистов предлагает Relocator.IT. Компания разрабатывает для них и их семей комплексное решение для переезда и проживания в Европе.

Раздел «Общие сервисы» в Relocation Map

В этот блок также вошли крупные информационные сервисы для тех, кто еще не определился со страной или планирует осуществить релокацию бизнеса самостоятельно.

Так, можно пройти тест «Куда стартапам перевезти свой бизнес» или изучить информацию о стоимости жизни в разных уголках мира на платформе Numbeo.

Юридические и налоговые вопросы

Релокация бизнеса в другую страну подразумевает множество юридических аспектов — регистрация компании, открытие банковских счетов, получение статуса резидента и тому подобное.

В этом разделе представлены консалтинговые компании, в которые можно обратиться за полным или частичным юридическим сопровождением переезда.

Релокацией бизнеса в Армению занимаются компании RELOC и Relocate 2 Armenia. С юрисдикцией Кипра работают «Корпус права», а с ОАЭ — AstroLabs и DV Consulting.

Компании, работающие с другими юрисдикциями, ищите в этом разделе на Relocation Map.

Помимо этого, в раздел добавлены сервисы, которые упрощают и автоматизируют процессы регистрации. Так, например, с помощью Clerky можно онлайн зарегистрировать компанию в американском штате Делавэр и оформить все типовые договоры.

Финансы

После прекращения деятельности Visa и Mastercard в России осуществлять международные переводы и оплачивать зарубежные сервисы стало затруднительно.

Чтобы у предпринимателя была эта возможность, мы собрали в разделе «Финансы» некоторые электронные кошельки и необанки, которые открывают счета россиянам.

Некоторые FinTech-сервисы из раздела «Финансы»

Для хранения и оплаты криптовалютой подойдет сервис Moon, а если предприниматель захочет получить полностью анонимную карту с фиксированной денежной суммой, ее оформит Ezzocard.

Про другие способы открытия зарубежных счетов читайте в статье на RB.RU: Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам.

Визы

Релокация практически в любую страну подразумевает обязательное наличие визы. Подобрать подходящий под запросы и задачи вариант поможет этот раздел.

Учебную визу оформляют агентства Terra Study или A&K American Educational Consulting. Со стартап-визами работают Bronn Consulting, Venture crew и Relocode. А если предпринимателя интересует получение ВНЖ за инвестиции, то в этом помогут Immigrant Invest и Migronis.

Русскоязычные комьюнити и хабы

По всему миру и до февраля этого года было множество русскоязычных комьюнити, а с началом массовой иммиграции их количество возросло в несколько раз. Сейчас в Telegram создают чаты по релокации в большинство стран мира, а в некоторых чатах уже более сотни тысяч участников.

Мы включили в этот раздел как давно существующие офлайн-сообщества, так и только появившиеся чаты и каналы.

Для удобства можно воспользоваться фильтром по нужной стране.

Наем и поиск работы

В разделе представлены международные агрегаторы вакансий. На нескольких платформах, таких как Relocate.me, представлены только предложения с пакетами релокаций. Некоторые сервисы работают только со сферой IT.

Некоторые агрегаторы поиска работы из раздела «Найм и поиск работы»

За последний месяц также было создано множество чатов в Telegram, где уже переехавшие стартапы могут размещать вакансии для поиска русскоязычных специалистов.

Узнайте, в каких сервисах можно самостоятельно разместить свое резюме, в этом разделе на Relocation Map.

Консультации

Во многих странах есть, так называемые, единые окна поддержки бизнеса. Туда может обратиться любой предприниматель, который хочет вести бизнес на территории этого государства, и получить консультацию по интересующему его вопросу.

Если бизнесмену нужна комплексная аналитика и стратегия развития, стоит обратить внимание на консалтинговые компании или фонды (или их отдельные программы), которые помогают в масштабировании и выходе на новые рынки.

Поиск жилья

В этом разделе представлены крупнейшие международные агрегаторы жилья. Некоторые из них специализируются на странах Европы, у других сделан упор на Азию.

Также на карте представлены некоторые агентства недвижимости — они базируются за рубежом, но работают с русскоязычными клиентами. Так, за жильем в Великобритании можно обратиться к AZ Real Estate, а на Кипре к Antaria Homes.

Некоторые сервисы из раздела «Поиск жилья»

Из интересного еще стоит выделить ColiveBot — это Telegram-бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции.

Инвестиции

В этом разделе собраны организации и фонды, которые помогут привлечь финансирование на запуск и масштабирование бизнеса. В этом блоке также доступен фильтр по странам — на карте представлены компании, работающие с рынками Китая, США и Казахстана.

Для тех, кто пока не может определиться с фондом, существует проект HungryTeams. Платформа соединяет международных инвесторов с основателями из Восточной Европы, которые или уже создали компании в США, Европе, регионах MENA или LATAM или в моменте занимаются релокацией своего технологического бизнеса.

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