Владелица сервиса Realiste Lab по созданию виртуальных моделей недвижимости объявила о поиске бизнес-партнера

CEO и владелица сервиса Realiste Lab Анна Елеференко объявила о поиске бизнес-партнера в проект. По условиям ему предстоит расширять воронку продаж, звонить, переписываться и встречаться с клиентами. После первых продаж партнер может рассчитывать на оклад и 50%-ную долю в компании, сообщила RB.RU Елеференко.

Realiste Lab оцифровывает объекты недвижимости для сегмента B2B в 3D/VR и размещает их на Google- и «Яндекс.Картах». В настоящее время компания реализовала уже более 250 кейсов.

«Ищу динамичного партнера в готовый бизнес. Я умею делать многое, кроме продаж. Это у меня получается не лучшим образом, а учиться и тратить несколько лет на воспитание в себе этой компетенции не вижу смысла, ищу человека, у кого эта компетенция уже есть и ему нужен партнер с другими компетенциями», — сообщила глава Realiste Lab на своей странице в Facebook.

Партнер должен не бояться заводить знакомства и предлагать продукт компании, быть способным «продавать 12 часов в сутки» и быть полностью погруженным в бизнес.

Realiste Lab зарабатывает как на подписке, так и на разовых платежах. По словам Елеференко, чек за три дня работы составляет 200–300 тыс. рублей. Абонентское обслуживание стоит от 2 тыс. рублей в месяц.

Цель проекта на 2022 год — пассивный доход каждого партнера в размере в 500 тыс. рублей. После этого Елеференко намерена развивать проект «в сторону метавселенной и диджиталицации офлайнового мира».

Летом прошлого года платформа от Realiste, которая отбирает самые выгодные варианты на рынке недвижимости, анонсировала новый сервис для тех, кто хочет обменять свою квартиру и переехать в новую. Вместо нескольких месяцев ожидания сервис позволяет совершить сделку в течение 15 дней.

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Фото на обложке: Unsplash