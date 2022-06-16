«Связной» запустил сервис аренды смартфонов, телевизоров и другой техники

«Связной» вместе с Arenter запустил сервис аренды техники, включая офисные и игровые ноутбуки, смартфоны, проекторы, телевизоры, планшеты и другие товары. В аренду можно взять в том числе б/у технику и уцененные гаджеты, пишет «Коммерсантъ».

По подсчетам Arenter, объем рынка аренды гаджетов в России увеличится с 49 млрд рублей в 2020 году до 190 млрд рублей в 2024 году. Бизнес будет расти за счет снижения покупательной способности населения и желания потребителей сэкономить на покупке дорогой техники.

Аналогичный проект аренды техники с 2019 года развивал re:Store — официальный дилер Apple в России: потребители каждый месяц оплачивали фиксированную сумму и взамен ежегодно получали новую модель iPhone.

В октябре прошлого года сервис аренды смартфонов запустил МТС, в декабре — «Мегафон».

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