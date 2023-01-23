Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город для комфортной жизни на пенсии

Более половины россиян не задумываются о переезде после выхода на пенсию, а 28% категорически против этого, показало исследование сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». При этом каждый четвертый (25%) все же хотел бы переехать в другой город.
Каждый пятый (21%) после выхода на пенсию мечтает перебраться за пределы России.
Опрос также выявил топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии:
- Сочи — 23%,
- Санкт-Петербург — 18%,
- Анапа — 17%,
- Москва — 16%,
- Краснодар — 15%.
Менее популярными, но также желаемыми для переезда городами оказались Калининград, города Московской области, Казань и Нижний Новгород.
Основным критерием выбора города (можно было выбрать несколько) россияне назвали комфортный климат: ради него готовы переехать 44% опрошенных. Второй стимул — красота и благоустроенность города (38%), третий — близость моря, гор и богатой природы (33%), четвертый — размеренный темп жизни (32%).
Для 29% важна хорошо развитая инфраструктура города, для 24% — возможность устроиться на работу на пенсии и интересно проводить досуг, для 12% — госпрограммы и субсидии для людей старшего возраста. Замыкает перечень основных критериев доступная цена на жилье.
В опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех регионов страны.
Фото на обложке: Unsplash
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