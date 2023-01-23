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Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город для комфортной жизни на пенсии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более половины россиян не задумываются о переезде после выхода на пенсию, а 28% категорически против этого, показало исследование сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». При этом каждый четвертый (25%) все же хотел бы переехать в другой город.

Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город для комфортной жизни на пенсии

Каждый пятый (21%) после выхода на пенсию мечтает перебраться за пределы России.

Опрос также выявил топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии:

  1. Сочи — 23%,
  2. Санкт-Петербург — 18%,
  3. Анапа — 17%,
  4. Москва — 16%,
  5. Краснодар — 15%.

Менее популярными, но также желаемыми для переезда городами оказались Калининград, города Московской области, Казань и Нижний Новгород.

Основным критерием выбора города (можно было выбрать несколько) россияне назвали комфортный климат: ради него готовы переехать 44% опрошенных. Второй стимул — красота и благоустроенность города (38%), третий — близость моря, гор и богатой природы (33%), четвертый — размеренный темп жизни (32%).

Для 29% важна хорошо развитая инфраструктура города, для 24% — возможность устроиться на работу на пенсии и интересно проводить досуг, для 12% — госпрограммы и субсидии для людей старшего возраста. Замыкает перечень основных критериев доступная цена на жилье.  

В опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех регионов страны.

Фото на обложке: Unsplash

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