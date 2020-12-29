На финтех-стартап Revolut подали в суд из-за принуждения к увольнению

Экс-сотрудница британского цифрового банка Revolut подала в суд на компанию, обвинив ее в незаконном принуждении к увольнению. По заявлению сотрудницы, она была вынуждена уйти из компании, так как рассказала о внутреннем споре 2019 года. Конфликт был связан с неуплатой бонусов работникам. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам нескольких бывших сотрудников офиса Revolut в Кракове, компания обещала выплачивать ежемесячные бонусы сотрудникам со знанием иностранных языков за их помощь в переводе документов и обслуживании клиентов из разных стран. Отмечается, что Revolut регулярно не выполнял обещание.

Это побудило некоторых работников начать забастовку и отказаться от перевода иноязычных документов, требуемых для финансового комплаенса. В результате, были заморожены несколько клиентских счетов, по которым не была завершена проверка.

В Revolut пояснили, что бонусы полагались только тем сотрудникам, которые владеют наиболее востребованными языками, а не такими редкими, как греческий. В то же время временная задержка с замороженными счетами, по заявлению компании, была вызвана быстрым ростом клиентов, планированием Brexit и введением новых мер по найму и обучению персонала.

Вместе с тем, FT выяснил, что в прошлом году цифровой банк искал специалистов по комплаенсу с «безупречным» знанием как минимум 11 языков, включая греческий. Некоторые сотрудники также подтвердили, что внутренние сложности Revolut были связаны с невозможностью перевода документов.

«Дела накапливались, потому что у нас не было человека, который мог бы помочь нам с переводом ... поскольку люди не могли больше использовать свой язык при общении с банком, клиенты стали критиковали компанию в социальных сетях», — комментирует сотрудник Revolut.

Поданный в суд иск изначально планировался к рассмотрению в суде Кракова в начале года. Но дело было отложено из-за пандемии коронавируса.

Это не первый случай, когда компанию обвиняют в неправомерных действиях. Ранее в этом году журнал Wired сообщил, что сотрудники службы поддержки клиентов были вынуждены согласиться на добровольный уход в разгар первой волны пандемии коронавируса.

В то же время Revolut заявил, что полностью соблюдает местные трудовые требования.

Revolut — цифровой банк, работающий с клиентами из различных стран. Он был создан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Сервис позволяет открывать счет, обменивать валюты без комиссии и делать внутренние и международные переводы. В 2018 году компания стала «единорогом».

В начале этого года стало известно, что запуск сервиса в России откладывается. Офисы компании с Москве и Санкт-Петербурге займутся поддержкой бизнеса в других странах.

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