«Роснефть» подала в суд на Forbes USA

Информация об иске доступна в картотеке дел. Никакие подробности дела пока не приводятся. Известно лишь, что оно относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям, находится на рассмотрении в первой инстанции, а судьей назначена Анна Мищенко.

«Роснефть» ровно год назад судилась с российским издателем Forbes «Ас Рус Медиа». Нефтяная компания обвинила журнал в публикации недостоверных сведений, «порочащих деловую репутацию» в статье о связях главы ГК «Регион» Сергея Сударикова и «Роснефти».

Суд полностью удовлетворил тот иск, обязав журналиста Дмитрия Яковенко заплатить 6 тысяч рублей, «Ас Рус Медиа» — 30 тысяч рублей. Сама статья была удалена.

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