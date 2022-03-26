Роспатент аннулировал патент Sqwin, из-за которого чуть не запретили продажу смартфонов Samsung

«Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение "Самсунг Электроникс Рус Компани" на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент», — сообщил «РИА Новости» представитель юридической фирмы Hogan Lovells, которая представляет интересы Samsung.

Патент был первоначально зарегистрирован в Германии. Однако затем при подаче заявки в Роспатент российский патент фактически был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству, пояснили в Hogan Lovells.

Samsung в ноябре 2021 года попросила в Роспатент аннулировать патент швейцарской Sqwin SA на систему электронных платежей в связи с нарушениями при его регистрации в 2019 году и отсутствиям новизны. Аннулировать патент швейцарской компании в январе 2022 года также попросили «Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК).

В марте 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о запрете Samsung и ее российской «дочке» продавать в России смартфоны с сервисом Samsung Рау. Этот запрет был введен в июле 2021 года по иску Sqwin SA к южнокорейской компании из-за наршуения патента на ее изобретение. Всего суд запретил продажу в РФ 61 модели смартфонов Samsung.