Безработица в России начнет расти осенью — Минэкономразвития

Безработица в России начнет расти осенью, сообщили в Минэкономразвития. На данный момент ее уровень рекордно низкий – по итогам июля только 3,9% россиян были официально безработными.

О вероятном росте уровня безработицы в России глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на встрече с губернаторами.

По словам Решетников, осенью уровень безработицы отойдет от рекордно низких значений. По итогам последних двух месяцев она составляет 3,9%. Чиновник назвал ситуацию с безработицей контролируемой и призвал не драматизировать ее.

Решетников напомнил о господдержке, которую выделяют предприятиям для сохранения и поддержания рабочих мест.

В июне сообщалось, что в России выросло число официально зарегистрированных безработных. В период с 23 по 30 мая таких людей стало на 11,5 тыс. больше. Также выросло количество работников в простое или работающих в режиме неполного рабочего дня.

По итогам 2022 года безработица в России может вырасти до уровня 2009 года и составить 7,5%, говорил глава HeadHunter Михаил Жуков.

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