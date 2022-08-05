Безработица в России начнет расти осенью — Минэкономразвития

Безработица в России начнет расти осенью, сообщили в Минэкономразвития. На данный момент ее уровень рекордно низкий – по итогам июля только 3,9% россиян были официально безработными.
О вероятном росте уровня безработицы в России глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал на встрече с губернаторами.
По словам Решетников, осенью уровень безработицы отойдет от рекордно низких значений. По итогам последних двух месяцев она составляет 3,9%. Чиновник назвал ситуацию с безработицей контролируемой и призвал не драматизировать ее.
Решетников напомнил о господдержке, которую выделяют предприятиям для сохранения и поддержания рабочих мест.
В июне сообщалось, что в России выросло число официально зарегистрированных безработных. В период с 23 по 30 мая таких людей стало на 11,5 тыс. больше. Также выросло количество работников в простое или работающих в режиме неполного рабочего дня.
По итогам 2022 года безработица в России может вырасти до уровня 2009 года и составить 7,5%, говорил глава HeadHunter Михаил Жуков.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании местному топ-менеджеру
- 2 Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг
- 3 IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов
- 4 Британский стартап Arrival Дениса Свердлова приостановил создание электробуса и электромобиля
- 5 Банкам перестали платить за «Мир», маркетплейсы обязали маркировать товары: главное за 5 августа
ВОЗМОЖНОСТИ
05 августа 2022
06 августа 2022