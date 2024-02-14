Предприниматели малого и среднего бизнеса увеличили депозиты в банках на 40% за год. Наибольший рост отмечен в сегментах IT и продавцов на маркетплейсах. Резкий рост объема вкладов произошел в сентябре 2023 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку.
Депозиты предпринимателей малого и среднего бизнеса в банках за 2023 год выросли на 40%. Об этом говорится в результатах исследования банка «Бланк».
В сегменте IT рост объема вкладов составил 37%, среди продавцов на маркетплейсах – на 60%, логистической сфере – на 17%. Средний объем депозитов за год увеличилось на 30% до 4 млн рублей на одного предпринимателя.
Основными причинами использования депозитов по результатам исследования стали страхование средств (46%), диверсификация активов (38%).
Банк провел исследование на основе собственных данных по базе из 50 тыс. клиентов и результатах опроса 2,5 тыс. владельцев бизнеса, из которых 74% – ИП, 26% – ООО.
Фото на обложке: dextroza /
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