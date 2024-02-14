Предприниматели малого и среднего бизнеса увеличили депозиты в банках на 40% за год. Наибольший рост отмечен в сегментах IT и продавцов на маркетплейсах. Резкий рост объема вкладов произошел в сентябре 2023 года, когда ЦБ поднял ключевую ставку.

Предприниматели малого и среднего бизнеса увеличили депозиты в банках на 40% за год